Real Madrid vs Roma EN VIVO por la International Champions Cup

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del MetLife Stadium de la ciudad de Nueva Jersey, Estados Unidos, no te pierdas el encuentro entre el Real Madrid vs AS Roma por la International Champions Cup, el cual se llevará este 7 de agosto a las 7.05 pm (hora peruana), el cual será transmitido por la señal de DIRECTV Sports.

Ya pensando en el partido por la Supercopa de Europa contra Atlético de Madrid, el equipo de Julen Lopetegui afronta su último duelo de pretemporada en Estados Unidos.

Todavía con la falta de Luka Modric en el equipo (recién se une a los trabajos el miércoles), Real Madrid espera cerrar de la mejor manera su participación en este torneo amistoso, luego de su derrota por 2-1 ante Manchester United y victoria de 3-1 sobre Juventus.

Lopetegui aprovechará para darle más minutos al joven jugador brasileño Vinicius, quien ya ha mostrado grandes virtudes en el juego de asociación e individual. Además, Gareth Bale seguirá llevando la chapa de máxima figura del equipo.

Luego de enfrentar a los romanos, Real Madrid regresa a su concentración en la capital española para preparar el choque contra Atlético de Madrid, del próximo miércoles 15 de agosto, por la UEFA Supercopa.

En tanto, AS Roma también cerrará su gira con este duelo y luego se centrará en su debut en la Serie A de Italia, ante Torino, el próximo domingo 19 de agosto.

El club de la capital italiana inició con derrota la International Champions Cup ante Tottenham (4-1) y luego derrotó por 4-2 al Barcelona.

Real Madrid vs Roma | Alineaciones probables

Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Reguilón, Javi Sánchez, Nacho; Dani Ceballos, Isco, Federico Valverde, Kroos, Bale y Benzema.

Roma: Olsen; Lorenzo Florenzi, Manolas, Marcano, Santon; De Rossi, Strootman, Pellegrini; El Shaarawy, Dzeko y Kluivert.

Lugar: MetLife Stadium (East Rutherford, Nueva Jersey)



Hora: 19:05 (00:05 GMT del miércoles)