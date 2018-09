Real Madrid vs Roma EN VIVO por la Champions League

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del Santiago Bernabéu no te pierdas el minuto a minuto del partido entre el Real Madrid vs AS Roma por la primera jornada del Grupo G de la Champions League, la cual se llevará a cabo este miércoles 19 de setiembre a las 2.00 pm (hora peruana), cotejo que se transmitirá por la señal de FOX Sports.

El Real Madrid, rey de Europa con trece entorchados, cuatro conquistas de la Liga de Campeones en sus cinco últimas ediciones y campeón de las tres últimas, inicia el camino a un nuevo desafío, cada vez más complejo, en su primer año post Cristiano Ronaldo y ante un Roma renovado tras ser semifinalista.

Una nueva era arranca en el Santiago Bernabéu, ya sin Zinedine Zidane en el banquillo y sin el devorador de récords Cristiano Ronaldo en el campo. Dos piezas claves en una nueva etapa europea gloriosa para el madridismo, que hizo historia como primer equipo que revalidó el título y que firmó tres consecutivas.

El más difícil todavía lo encara con un técnico como Julen Lopetegui que busca hacer fuerte al grupo por encima de las individualidades, mostrar un equipo más trabajado en lo táctico y en el que jugadores de éxito y amplia trayectoria, como Gareth Bale o Karim Benzema, den el paso al frente en liderazgo junto a promesas que ya son realidades como Marco Asensio.

Real Madrid: Courtois o Keylor Navas; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Isco, Bale y Benzema.

AS Roma: Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Nzonzi; El Shaarawy, Under, Dzeko.

El estreno europeo le llega al Real Madrid tras ver frenado en San Mamés su impecable inicio liguero. Su pleno de victorias en tres jornadas, acabó con un empate en el primer duelo de entidad y la visita del Roma al Bernabéu será un nuevo examen que mostrará dónde se encuentra la actual plantilla.

En el once queda una principal incógnita por despejar en la portería. El relevo se produjo en Liga y queda por saber si Keylor Navas no queda relegado tan solo a una Copa del Rey que suele tener poco protagonismo para el Real Madrid o recibe también la Liga de Campeones. Thibaut Courtois repitió en San Mamés y el puesto en la competición doméstica ya es suyo.

En los jugadores de campo es seguro el regreso a la titularidad de Casemiro e Isco Alarcón. Provoca que si Julen mantiene el 1-4-3-3, se caiga de los tres de arriba Marco Asensio.

No entran todos los centrocampistas y otra suplencia para Luka Modric sería algo extraño para un jugador que opta a todos los galardones individuales por su gran curso pasado. El morbo lo pondrá la presencia del griego Manolas en el Santiago Bernabéu, tras ser el jugador que eliminó al gran rival, el Barcelona, en una remontada inolvidable para la historia de la ‘Champions’.

Al Bernabéu llega un Roma tocado que solo ganó uno de los primeros cuatro partidos de su temporada y obligado a reaccionar dejando buena imagen en casa del vigente campeón de Europa. El empate del pasado domingo contra el Chievo, en el que los romanos desaprovecharon una doble ventaja, acentuó las dificultades de un equipo que solo sumó cinco de los doce puntos disponibles en la Serie A (Primera División).

En este contexto, el encuentro contra el Real Madrid supone una prueba de máxima exigencia, pero al mismo tiempo una oportunidad para dar una respuesta fuerte en el campo y despejar las duras críticas recibidas por parte de la prensa y de la hinchada “romanista”.

El Roma encara además la Liga de Campeones tras convertirse en la revelación de la última edición, en la que hizo historia al alcanzar unas semifinales que no pisaba desde 1984, cuando los italianos fueron finalistas. Le tocará al técnico Eusebio Di Francesco y a los líderes de la plantilla, como Daniele De Rossi, el bosnio Edin Dzeko o el serbio Aleksandar Kolarov, guiar al equipo hacia la búsqueda de un resultado positivo en el feudo madridista.

Precisamente De Rossi es el único miembro del actual Roma que fue protagonista del histórico triunfo en el Bernabéu de 2008, cuando los italianos eliminaron al Real Madrid en los octavos de final de esa Copa de Europa. En el once, Di Francesco cuenta con la baja de última hora del argentino Javier Pastore por un problema en el gemelo izquierdo. Recuperó eso sí a De Rossi y a Alessandro Florenzi, titular contra el Chievo para coger ritmo.