Real Madrid vs Real Valladolid EN VIVO ONLINE por LaLiga Santander vía DIRECT TV Sports

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el Estadio Santiago Bernabéu no dejes de ver el minuto a minuto del partido entre el Real Madrid vs Real Valladolid por la décimo primera fecha de LaLiga Santander, la cual se llevará a cabo este sábado 3 de noviembre a las 10.15 am (hora peruana), cotejo que se transmitirá por la señal de DIRECT TV Sports, así como diversos servicios de streaming.

La puesta de largo de Santiago Solari en el Santiago Bernabéu como técnico del Real Madrid, provisional pero con opciones de seguir si los resultados acompañan, llega ante una de las revelaciones del campeonato liguero, el Real Valladolid, obligado a cambiar la dinámica tras sumar un punto de quince.

El buen sabor de boca y el cambio de imagen dejado por el Real Madrid con la llegada de Solari ante un rival de Segunda B como el Melilla (0-4), en Copa de Rey, debe trasladarlo a LaLiga Santander, competición en la que se encuentra en una situación límite.

Real Madrid vs Real Valladolid | Posibles Alineaciones

Real Madrid: Courtois; Odriozola, Nacho, Sergio Ramos, Reguilón; Casemiro, Kroos; Modric, Isco, Bale; y Benzema.

Real Valladolid: Masip; Moyano, Calero, Kiko Olivas, Antoñito; Nacho, Alcaraz, Míchel o Leo Suárez, Toni; Óscar Plano y Unal.

Real Madrid vs Real Valladolid | La Previa

No gana un partido desde el 22 de septiembre. Un mes negro de octubre con tres derrotas consecutivas y un solo punto de los quince últimos en juego plasman el desplome de un equipo, que provocó la destitución de Julen Lopetegui.

Solari quiere asentarse en el cargo y confirmar una nueva imagen en el primer partido que dirigirá a las estrellas madridistas. A la mayoría las concedió descanso en Copa solo Sergio Ramos y Karim Benzema fueron titulares , y el objetivo es encontrar el mismo compromiso y esfuerzo en Liga. Su equipo estará condicionado por las bajas defensivas, sin Dani Carvajal y Marcelo en los laterales ni Varane en el centro de la defensa. Además Vallejo y Mariano completan las ausencias en plena plaga de lesiones.

El buen partido de Odriozola en Melilla le asegura la continuidad en el lateral derecho y el canterano Reguilón ocupará el izquierdo, con solo Nacho y Sergio Ramos como centrales sanos. Las primeras decisiones de Solari apuntan de medio campo hacia adelante. Con Casemiro, Kroos y Modric descansados no se intuyen retoques en la medular. Isco tiene ventaja sobre Marco Asensio y la posición de Bale, por derecha o izquierda, es una incógnita por despejar en el 1-4-2-3-1 del nuevo técnico. En punta seguirá Benzema.

La ‘explosión’ de Vinicius nada más recibir su primera titularidad con el primer equipo, es un factor a manejar por Solari. Lo ha dirigido en el Castilla y sabe de lo que es capaz, un futbolista diferente al resto de la primera plantilla, pero los galones impedirán que inicie en Liga aunque tendrá minutos en la segunda parte para continuar creciendo e ilusionar a la afición del Bernabéu que tantos disgustos acumula este curso.

El Real Valladolid ha recuperado al delantero croata Duje Cop para su visita al Santiago Bernabéu, un “escenario imponente” que el técnico del cuadro blanquivioleta, Sergio González, confía en que no afecte demasiado a sus jugadores, ya que sabe que necesitará a todos al cien por cien.

Para el entrenador catalán, el hecho de que Real Madrid cuente con un nuevo entrenador “es un arma de doble filo”, y espera retoques tácticos respecto a la etapa de Julen Lopetegui que se prepara para contrarrestar. Aunque el Real Valladolid teme “pagar los platos roto” por la goleada del clásico ante el Barcelona, se mantendrán “fieles” a su estilo de juego que tantos éxitos les está aportando.

Su racha es opuesta a la de su rival. No pierde un encuentro desde la cuarta jornada, el 16 de septiembre, y ha ganado cuatro de las cinco últimas jornadas. Por este motivo, al Santiago Bernabéu irán “once guerreros que tienen que dar todo por el que tienen al lado”, tal y como resume Óscar Plano.

González ha preparado esta cita tanto para hacer frente a un 4-3-3 como a un 4-2-3-1 de Solari, con un once inicial que no parece que vaya a modificarse demasiado respecto a los últimos encuentros, aunque el técnico reconoció que los jugadores que disputaron la Copa del Rey “están muy cerca de los habituales”. No podrá contar con los lesionados Keko, Ivi López y Salisú; y ha dejado fuera por decisión técnica a Moi, Guitián, Cotán y Luismi.