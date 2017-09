Real Madrid vs Levante EN VIVO y EN DIRECTO este sábado por LaLiga Santander

Sigue EN VIVO y EN DIRECTO el partido Real Madrid vs Levante por la fecha 3 de LaLiga Santander este sábado 9 de septiembre desde las 06:30 a.m. (hora peruana). El encuentro se disputará en el estadio Santiago Bernabéu y sera televisado por DirecTV Sports.

Real Madrid vs Levante – Alineaciones

Real Madrid: Por confirmar.

Levante: Por confirmar.

Estadio: Santiago Bernabéu (Madrid).

Hora: 06:30 a.m. (hora peruana).

Canales de transmisión:

España: Movistar+, beIN Sports.

México: Sky.

Estados Unidos: beIN SPORTS .

Perú y resto de Latinoamérica: DirecTV Sports.

Real Madrid vs Levante – Previa

Tras una intensa jornada doble de Eliminatorias mundialistas, regresan las ligas europeas con partidos de primer nivel. Así, por ejemplo, tenemos al Real Madrid, que seguirá este sábado su camino para conquistar la liga española.

El actual campeón de Europa recibirá en el Santiago Bernabéu al Levante. El cuadro de Zinedine Zidane no puede fallar después de tropezar contra el Valencia (2-2) y tiene la obligación de sumar tres puntos ante un equipo teóricamente menor pero que ha sido capaz de ganar al Villarreal y empatar contra el Deportivo.

El técnico del Real Madrid tendrá que valorar el estado de sus jugadores después de los partidos internacionales en los que se han visto implicados casi todos los hombres de su plantilla. El cansancio de las selecciones podría ser un hándicap para un equipo que no puede perder los tres puntos si no quiere descolgarse del liderato que tanto desea.

El la previa del partido, el criticado Karim Benzema agradeció la “tranquilidad y la calma” que su entrenador, Zinedine Zidane, transmite al grupo y consideró que la clave del bueno momento del equipo blanco es que no hay un once titular.

“Siempre ha sido muy cercano conmigo, hablamos mucho, sobre todo acerca de la importancia de estar tranquilo, de tener calma. Trabajamos en la confianza en uno mismo, aunque yo siempre la he tenido”, contó Benzema, en una entrevista con la revista “So Foot”.

Según el delantero franco-argelino, que fichó por el Real Madrid en 2009 procedente del Lyon, Zidane transmite al grupo “calma” para poder lidiar mejor con la presión.

“Actualmente no hay un equipo titular. Sabemos que cuando entran otros jugadores, también marcarán la diferencia. No hay un once titular. Hay un auténtico equipo de fútbol. Esa es la clave”, agregó.

Vale recordar que Cristiano Ronaldo sigue suspendido, por lo que Zidane volvería a formar con Asensio, Bale y Benzema en la delantera.

Con información de EFE