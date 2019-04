Real Madrid vs Athletic Bilbao EN VIVO ONLINE VER AQUÍ GRATIS por la fecha 33 de LaLiga Santander vía DIRECT TV Sports

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del Santiago Bernabéu no dejes de ver ninguna de las incidencias del encuentro entre Real Madrid vs Athletic Bilbao por la trigésimo tercera jornada de LaLiga Santander, la cual tendrá lugar este domingo 21 de abril a las 9.15 am (hora peruana), cotejo que se transmitirá por la señal de DIRECT TV Sports, así como en diversos servicios de transmisión vía streaming.

El Real Madrid prosigue su particular penitencia en una Liga que perdió en marzo, contando las jornadas para que llegue el final de un curso sin títulos grandes, con el objetivo de mejorar su juego ante los pocos aficionados con paciencia, frente a un Athletic que se juega Europa.

El ‘vía crucis’ madridista prosigue en un Santiago Bernabéu desencantado de su equipo, que se ha ido vaciando desde que el clásico de inicios de marzo enterrase las pocas ilusiones de remontada que quedaban. Ni la llegada de Zinedine Zidane devolvió la ilusión a una afición que, como los jugadores, ya enfoca la próxima temporada y espera nombres de fichajes de que renueven la esperanza.

Con la dificultad de competir sin jugarse nada, el técnico francés no sabe ya a qué apelar para que sus jugadores mejoren la imagen. Un duelo clásico liguero como el que enfrente al Real Madrid contra el Athletic Club de Bilbao es un buen momento para pedir una mejoría al menos del juego y el espectáculo, una vez que el objetivo de acabar segundo se va alejando.

La ilusión del madridismo de ver de nuevo en acción a Vinicius Junior tendrá que esperar unos días más. El brasileño ya entrena con el grupo pero Zidane no quiere forzar su vuelta. Es innecesario. Tras mes y medio fuera de los terrenos de juego aún no le ve en condiciones físicas de completar su recuperación y tendrá que esperar unos días más.

Real Madrid vs Athletic Bilbao | Posibles Alineaciones

Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Bale, Marco Asensio y Benzema.

Athletic Bilbao: Yeray, Núñez, Iñigo Martínez, Yuri; Beñat, San José; Muniain, Raúl García, Córdoba; y Williams.

Real Madrid vs Athletic Bilbao | La Previa

Son baja por lesión Thibaut Courtois en portería, Sergio Ramos y Álvaro Odriozola, último jugador en caer lesionado y que se perderá lo que resta de temporada por una lesión de clavícula que le obligó a pasar por el quirófano. Por contra, Zidane puede recuperar en el centro del campo a Toni Kroos superada la gastroenteritis que le impidió jugar el pasado lunes en Butarque, en el último tropezón madridista.

Las pruebas de Zidane pueden introducir alguna sorpresa en el once aunque todo apunta a que Varane y Nacho ocupen el centro de la defensa y Marcelo el lateral izquierdo. Gareth Bale se perfila como novedad en ataque, con Marco Asensio e Isco Alarcón peleando por una plaza en el tridente liderado por Karim Benzema en plena racha. El francés es el autor de los cinco últimos goles del Real Madrid en cuatro partidos con Zidane y está a dos dianas de igualar su mejor registro de blanco.

El Athletic espera apuntalar las opciones europeas que ha logrado con una espectacular remontada en la ‘era Garitano’, con la que ha pasado de puestos de descenso a los que dan premio continental, en un campo tradicionalmente hostil en lo deportivo y en el que no gana desde hace 14 años, el Santiago Bernabéu.

El equipo bilbaíno se desquitó en la última jornada ante el Rayo en San Mamés de la decepción de Getafe en una cita clave para intentar incluso entrar en una Liga de Campeones que, ahora, vuelve a quedarle muy lejos, lo que afronta con cuatro de los últimos seis partidos ligueros a domicilio.

El primero después el Athletic viajará a Leganés, Valladolid y Sevilla en el Bernabéu, donde la última vez que ganó fue en 2005 en la primera época en el banquillo bilbaíno de Ernesto Valverde. Para intentar la proeza de aquel 19 de febrero de 2005, un 0-2 con tantos de Asier del Horno y Andoni Iraola, el conjunto vasco tendrá que sobreponerse a cuatro bajas importantes: Oscar de Marcos, Ander Capa e Ibai Gómez, que le dejan muy debilitada la banda derecha, y la de Dani García, jugador clave en defensa en el medio campo.

De todos modos, con Garitano no está siendo tan importante quien juegue como la manera en la que se lleve a cabo un plan de partido que siempre exige mucha atención, solidaridad y fortaleza en las disputas. Así como también profundidad en las bandas, centros hacia Raúl García y balones al espacio para Iñaki Williams.

La ‘pantera’ bilbaína, quien con su doblete al Rayo alcanza ya la cifra de 12 goles en LaLiga 14 en todas las competiciones , está supliendo en la punta de ataque a Aritz Aduriz con un éxito en el que no todos confiaban. Iker Muniain e Iñigo Córdoba se perfilan los acompañantes de Raúl y Williams en las posiciones más ofensivas de un once que podría presentar también doble lateral en una o las dos bandas, lo que daría opciones a Mikel Balenziaga, y para el que son prácticamente fijos Iago Herrerín, Yeray Álvarez, Iñigo Martínez, Yuri Berchiche, Beñat Etxebarria y Mikel San José.

El undécimo hombre sería Unai Núñez, si el técnico escora a Yeray al lateral para paliar las bajas de Capa y De Marcos; o Iñigo Lekue, si opta por un jugador en su puesto natural aunque, como le pasa al de Deusto, apenas si haya jugado media hora en lo que va de un campeonato liguero que se ha pasado casi todo lesionado.

Real Madrid vs Athletic Bilbao | Horarios en el mundo

09:15 horas en Perú, Colombia, Ecuador, México y Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

10:15 horas en Venezuela, Bolivia

11:15 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

16:15 horas en España, Italia, Francia, Alemania

18:15 horas en Catar y Arabia Saudita

23:15 horas en China

00:15 horas del lunes en Japón y Corea del Sur