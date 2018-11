Real Madrid vs AS Roma EN VIVO ONLINE por la Champions League vía ESPN

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el Estadio Olímpico de Roma, Italia, no te pierdas el minuto a minuto del partido entre la AS Roma vs Real Madrid por la quinta fecha del Grupo G de la Champions League, el mismo que tendrá lugar el 27 de noviembre a las 3.00 pm (hora peruana), cotejo que será transmitido por la señal de ESPN, así como en diversos servicios de transmisión vía streaming.

Madridistas vs. Romanos se juegan el primer lugar del grupo y la clasificación a la siguiente fase del torneo europeo. El Olímpico de Roma se viste de fiesta para este partidazo. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en la Champions League.

El espectacular estreno de Santiago Solari en el banquillo del Real Madrid se vio estropeado el fin de semana previo al choque contra AS Roma por Champions League. Los Merengues cayeron goleados en su visita al Eibar y los cuestionamientos llegaron por la poca actitud mostrada por el cuadro del Indiecito.

Ahora, buscarán lavarse la cara en un duelo decisivo ante AS Roma, equipo que también viene de caer en la Serie A ante Udinese y que lleva un mes sin la presencia de su figura Danielle De Rossi. El volante italiano está descartado para este compromiso y la responsabilidad de guiar a los romanos a los octavos de final recae en Edin Dzeko y Stephan El Sharaawy.

La Casa Blanca, salvo la ausencia ya confirmada de Casemiro, tiene al plantel completo que buscará llegar a los 12 puntos en esta Champions League y así no poner en peligro su clasificación la última fecha ante CSKA.

Real Madrid vs AS Roma: probables alineaciones

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Ceballos, Kroos, Modrić; Isco, Bale, Benzema.

AS Roma: Olsen; Santon, Fazio, Manolas, Kolarov; Florenzi, Nzonzi, Cristante; Ünder, Džeko, El Shaarawy