Real Madrid vs Al Ain EN VIVO ONLINE VER AQUÍ por la final del Mundial de Clubes

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del Estadio Sheik Zayed no dejes de ver ninguna de las incidencias del encuentro entre el Real Madrid vs Al Ain por la final del Mundial de Clubes de la FIFA, el cual se llevará a cabo este sábado 22 de diciembre a las 11.30 am (hora peruana), cotejo que se transmitirá por la señal de FOX Sports, así como en diversos servicios de transmisión vía streaming.

El Real Madrid quiere ensanchar su historia convirtiéndose en el primer club que domina el mundo tres años consecutivos, con la revelación Al Ain, verdugo de River Plate, como último escollo al reconocimiento como club más laureado en el Mundial de Clubes superando al Barcelona.

Un título convertido en obligación que pondría el broche a un 2018 marcado por el éxito inédito, ganador de tres ediciones consecutivas de la Liga de Campeones, pero también por el fin de un ciclo de gloria con Zinedine Zidane al mando del equipo y Cristiano Ronaldo como referente en un equipo que ya es leyenda.

El presente lo marca la primera opción de firmar un título en la carrera incipiente del argentino Santiago Solari y con Gareth Bale como referente, de nuevo decisivo en momentos que deciden campeonatos con su triplete en semifinales.

Real Madrid vs Al Ain | Posibles Alineaciones

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Marcos Llorente, Kroos, Modric; Lucas Vázquez, Bale, Benzema.

Al Ain: Khalid Eisa; Mohammed Fayez, Ismail Ahmed, Mohamed Ahmed, Tsukasa Shiotani, Tongo Doumbia, Ahmed Barman, Hussein El Shahat, Caio, Mohamed Abdulrahman, Marcus Berg.

Real Madrid vs Al Ain | La Previa

El Real Madrid, liderado por el galés que todo los madridistas desean ver y al que demandan continuidad, alejó ante el Kashima japonés (3-0) las dudas que le atenazan en una temporada instalado en una montaña rusa que ya le costó el puesto a Julen Lopetegui.

La opción de engrandecer la leyenda mundial tapa carencias a corregir para luchar por grandes títulos el resto del curso. Y Solari lo encara sin intención de tocar lo que le funciona. Solo habría una duda, la opción de devolver la titularidad a Casemiro, pero el nivel de Marcos Llorente ha sido tan alto que tiene el premio a su rendimiento asumiendo el mando del juego del Real Madrid en el centro del campo. Listo para un nuevo despliegue físico.

El equipo titular está asentado. Courtois firme, con su portería a cero en cuatro de sus seis últimos encuentros. La defensa de gala con Carvajal, Varane, Sergio Ramos y un Marcelo que, al final, mejoró su cara en semifinales. Junto a Llorente dos claves del éxito reciente del Real Madrid, Kroos y Luka Modric, y un tridente ofensivo que se asienta con Lucas Vázquez, Bale y Benzema.

El galés tiene en su mano pasar a ser el máximo goleador de la historia de los Mundiales de Clubes. Está a un gol de Cristiano Ronaldo y puede arrebatar uno de los innumerables registros marcados por el astro portugués. El Real Madrid sería el primer club que conquista tres coronas mundiales consecutivas. Sería la cuarta desde el cambio de formato del torneo.

Al Ain busca la hazaña de tumbar al grande y firmar una gesta en su estreno en la competición. Con apenas 50 años de vida desde su creación, tras coronarse campeón de la Liga emiratí, con la experiencia croata al mando gracias a la mano de Zoran Mamic, sucesor de Zlatko Dalic cuando tomó las riendas de la selección para hacer historia con el subcampeonato del Mundial 2018.

Equipo hecho a base de talonario de los jeques, sus referentes muestras distintas nacionalidades. Con el sueco Marcus Berg en punta como gran referencia, la velocidad del brasileño Caio como extremo, el egipcio Hussein El Shahat como creador del juego de ataque, el japonés Tsukasa Shiotani referente defensivo y un nuevo héroe local, el guardameta Khalid Eisa que apeó a River Plate de la final más esperada.

El portero internacional de los Emiratos Árabes Unidos, adivinó el lanzamiento de Enzo Pérez y lanzó a Al Ain a la final en su primera participación en el Mundial de Clubes. Su camino hasta la cita está repleto de mérito desde su inicio el 12 de diciembre, levantando tres goles en contra al Wellington neozelandés, al que eliminó en la tanda de penaltis que le ha consagrado. Eliminó con facilidad al Esperance de Túnez (3-0) antes de convertirse en verdugo de River Plate en un día inolvidable.

Su fuerte llega a balón parado, la picardía que tiene presente Solari con bloqueos en esas acciones que no suelen ser castigadas por los colegiados y que enfadó a River, y la velocidad ofensiva por bandas. Sus defectos a explotar la inestabilidad defensiva y menor calidad en la zona de construcción. Un ritmo alto de juego madridista les haría sufrir aunque para ellos, jugando a 150 kilómetros de casa, ya es su mayor éxito competir en la final.