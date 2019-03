Real Madrid: diario español devela fuerte discusión entre Sergio Ramos y Florentino Pérez

La eliminación del Real Madrid en Champions League por el Ajax (1-4) ha llevado a un punto álgido la crisis que vive el elenco blanco, el mismo que ha generado la molestia en la interna la que, incluso aseguran diarios españoles, ha llegado a los intercambios de palabras entre jugadores del primer equipo y la directiva madridista.

Según publicó el diario AS en su versión digital, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, fue hasta el vestuario a increpar a la plantilla de jugadores por el papelón europeo, aunque no se esperaba la feroz reacción del capitán madridista, Sergio Ramos.

Florentino Pérez criticó la actitud del Real Madrid, cuestionó la cantidad de días libres que gozan y hasta tildó de vergonzoso la actuación frente al Ajax. En esas andaba el titular merengue, cuando Sergio Ramos decidió encararlo.

Sergio Ramos, quien no jugó ante el Ajax por suspensión, increpó a Florentino Pérez y a su directiva por no planificar de manera adecuada la temporada y hasta les culpó del desastre europeo: “Yo lo he dado todo y me he partido la cara por este escudo, por este club y hasta por ti. Tú me pagas y yo me voy”, llegó a decir Ramos de acuerdo a la información vertida por el diario AS.

Tras el altercado, Florentino Pérez y su directiva sostuvieron una larga reunión en la que buscaron soluciones inmediatas a la crisis del Real Madrid. Sí, se discutió sobre la permanencia de Santiago Solari y la posibilidad de contratar a José Mourinho, aunque no se tomó una decisión final. Este jueves, volverán a reunirse.