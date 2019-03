Real Madrid: Sergio Ramos señaló falta de compromiso en Isco y Marcelo

La interna del Real Madrid sigue conmocionada luego de la eliminación de la Champions League a manos del Ajax. Se habla mucho sobre el futuro del técnico Santiago Solari y continuidad, sobre boca a boca con la dirigencia madridista, pero lo último que ha revelado la prensa española es la reunión que tuvieron solo la plantilla merengue, la cual estuvo encabezada por Sergio Ramos, donde el capitán blanco recriminó la falta de compromiso de algunos jugadores, entre los cuáles se encuentran Marcelo e Isco.

El capitán de Real Madrid aprovechó el día para reunir a todos los jugadores, sin la presencia de ningún integrante del comando técnico y hacer sentir su postura. “El Partidazo de Cope” y Marca confirmaron esta reunión y revelaron algunos detalles de la misma.

Lo primero que exigió Sergio Ramos fue que haya compromiso en todo el plantel para terminar el campeonato, como mínimo, en el segundo lugar y de manera digna. Restan 12 jornadas y los merengues están a cinco puntos de lograrlo.

Encaró a Marcelo e Isco

Por lo más fuerte de la reunión fue cuando Sergio Ramos alzó la voz para señalar a quienes no están comprometidos con el equipo y ese mensaje iba dirigido a Marcelo e Isco, jugadores que han perdido continuidad.

“El que no esté comprometido y no vaya a darlo todo, que se borre”, habría dicho Sergio Ramos, según revelaron los medios españoles y luego recriminó a Isco por no haberse subido al bus del Real Madrid para ir desde Valdebebas al Santiago Bernabéu. El español se disculpó después, pero explicó que estaba enfadado con el entrenador.

Precisamente en este último punto es que Sergio Ramos hizo hincapié: respeto para Santiago Solari. Real Madrid pretende culminar esta temporada negra con una nueva clasificación a la Champions League.