Real Madrid: mientras Hazard es presentado, Bale se preocupa por el US Open de Golf

Aparentemente, al único que parece no importarle el fichaje de Eden Hazard al Real Madrid es, curiosamente, al madridista Gareth Bale, quien ha mostrado más interés de lo que sucede en el mundo del golf, una de sus más grandes aficiones, que lo que acontece en su club.

A poco de que Florentino Pérez ofrezca su discurso de bienvenida a Eden Hazard, Gareth Bale publicó en su cuenta de Twitter que estaba al tanto del US Open de golf, deporte que lo apasiona, con una foto referente al legendario hoyo 18 de Pebble Beach, en California.

Gareth Bale ha viajado a Estados Unidos para seguir al detalle este importante torneo, donde confesó que apoyará a Dustin Johnson.

“Estoy deseando ver el US Open esta semana. Pebble es un campo alucinante, especialmente si lo llevas bien. Animando a todo el ‘equipo hecho por Taylor’ esta semana, especialmente a Dustin Johnson”, escribió Gareth Bale.

Y la historia se repite. Esta situación también se dio cuando el Real Madrid anunció la vuelta de Zinedine Zidane al banquillo. En aquella oportunidad, Gareth Bale promocionó en su cuenta de Instagram, ‘The players Champ’, un importante evento de golf.

Looking forward to watching the US Open this week. Pebble is an amazing course, as long as you drive it well. Cheering for all the #TeamTaylorMade guys this week, especially @djohnsonpga. #usopenpic.twitter.com/9ZEQ0MW09B