Real Madrid no permite a Vinicius Junior asistir al Sudamericano sub 20 de 2019

El técnico de la Selección Sub 20 de Brasil, Carlos Amadeu, reveló que el jugador del Real Madrid, Vinicius Junior, no participará por su país en el Sudamericano Sub 20, el cual se realizará el en enero de 2019 en Chile.

Tras el empate sin goles en el amistoso contra Colombia, el técnico anunció que Real Madrid decidió no ceder a Vinicius Junior, al no ser un certamen organizado por la FIFA. “Es seguro ya que Vinicius no irá al Sudamericano”, dijo a la prensa.

Pese a la intención de Vinicius Junior de estar en dicha competición, el Real Madrid se opone. “La voluntad de los jugadores es muy clara: estar en la selección todo el tiempo. Conversé con el Madrid y me dijeron que no será liberado”, agregó Amadeu.

La selección de Brasil está agrupada en la serie A del Sudamericano sub 20, junto con Chile, Colombia, Venezuela y Bolivia, y buscará uno de los cuatro boletos al Mundial de la categoría. De conseguirlo, Vinicius Junior sí estará presente. “Nos lo ha prometido el Madrid”, finalizó Amadeu.