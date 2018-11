Karim Benzema: "A veces la gente no entiende lo que hago en el campo"

Karim Benzema, delantero del Real Madrid, afirmó este miércoles, después de firmar un doblete ante el Viktoria Plzen, que la gente “a veces” no entiende lo que hace en el campo y declaró estar acostumbrado a las críticas que recibe.

“Siempre, cada año, es igual (las críticas). Juego al fútbol para hacer historia y rendir al máximo nivel. A veces la gente no entiende lo que hago en el campo. Tengo 30 años, tengo hijos y es siempre así. Estoy para ayudar a mis compañeros. A veces meto goles, otras no. Lo importante es ganar títulos”, dijo en declaraciones a Movistar Plus.

“Contento de la victoria, de los goles, de manejar bien el partido. Era un partido difícil, pero con confianza hacemos cosas buenas. Es bueno para nosotros ganar, marcar y no encajar”, agregó Karim Benzema.

Además, declaró que el Real Madrid jugó este miércoles un partido “bonito” y afirmó que el fútbol que hizo ante el Viktoria Plzen es el que “todos quieren mirar”.

Por último, habló sobre Santiago Hernán Solari, que ha ganado los tres partidos que ha disputado hasta el momento y fue cuestionado por si debe seguir en el cargo hasta final de temporada: “Solari, claro. Por qué no. Estamos bien con él”, concluyó.