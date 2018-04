¿Real Madrid hará pasillo de campeón al FC Barcelona? Así respondió Zinedine Zidane

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, desveló que no harán pasillo al FC Barcelona si LaLiga Santander está decidida en la jornada 36 en el clásico en el Camp Nou y aseguró que es una decisión suya tras ver que su rival no lo hizo al conjunto madridista tras la conquista del Mundial de Clubes.

“No vamos a hacer pasillo”, desveló Zidane en la víspera del derbi madrileño cuyo resultado puede acercar un poco más si cabe al FC Barcelona al título de Liga. “Nos concentramos en el partido de mañana, pensamos solo en los tres puntos de un partido de Liga y queremos intentar recortar puntos”, añadió.

Ante el mensaje dado por Zinedine Zidane varias preguntas de su comparecencia insistieron sobre el pasillo y el técnico francés fue tajante. “Dentro de no sé cuanto tiempo me vais a preguntar y la respuesta es muy clara, no tengo que hablar más de este tema”.

“Es una decisión mía y ya está. No entiendo lo del pasillo. No se va a hacer y ya está, pero estamos lejos del final de temporada. El Barcelona lo rompió. Esto no existe”, sentenció el DT del Real Madrid.