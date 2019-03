Real Madrid: las frases que dejó Zinedine Zidane tras ser presentado como nuevo entrenador blanco

Zinedine Zidane regresó al Real Madrid para un segundo periodo como entrenador y fue presentado, oficialmente, en conferencia de prensa encabezada por el presidente del elenco blanco, Florentino Pérez. El galo asumirá funciones para lo que resta de LaLiga Santander 2018-2019 y por un periodo de tres temporadas más, hasta junio de 2022.

Zinedine Zidane llega tras los periodos fallidos de Julen Lopetegui y Santiago Solari, tiempo en el que el Real Madrid perdió chances de ganar la Copa del Rey, LaLiga Santander y la Champions League que, curiosamente, de la mano del francés consiguieron la Copa de Europa en tres ocasiones consecutivas.

De lo anterior dicho, vale recordar que luego que el Real Madrid obtuviera la Champions League 2017-2018, Zinedine Zidane decidió dejar el cargo de entrenador al creer que había llegado a un punto sin retorno.

En su regreso, y fiel a su estilo sereno, analítico, pero contundente, Zinedine Zidane, ahora como técnico del Real Madrid, dejó varias frases que vale la pena recordar:

Sobre la necesidad de reflotar al primer equipo del Real Madrid, Zinedine Zidane aseguró: “puede que el club no, pero la plantilla necesitaba un cambio. Había que cambiar. Había que hacer un cambio”, para acto seguido mencionar que su objetivo como nuevo entrenador madridista: “Lo que me gustaría hacer es devolver a este club a donde tiene que estar”.

En ese mismo sentido, Zidane no dudó en hablar acerca de los jugadores de la plantilla principal del Real Madrid: “Los jugadores son los primeros que saben que es un año difícil, pero no se puede hacer siempre bien las cosas y ganar. A veces hay que aceptar el cambio, que también hay cosas malas”.

En su momento, cuando se le preguntó a Zinedine Zidane el por qué de su decisión de alejarse del banquillo técnico del Real Madrid, confesó: “Me fui porque lo necesitaba. Ahora estoy muy feliz de volver a casa. Después de ocho meses tengo ganas de volver a entrenar”, así como agregar qué fue lo que lo motivo a volver: “Me llamó el presidente y como lo quiero a él y al club, aquí estoy. No puedo decirle no al presidente”.

El nuevo entrenador del Real Madrid recordó los logros obtenidos en su primer periodo, pero también menciono que tiene presente aquello que es necesario mejorar: “No me olvido de lo que ganamos, pero tampoco de las cosas que hice o hicimos mal. Yo sé dónde estoy”, agregando “Este es el mejor club del mundo y me alegro de formar parte de él”.

Sin embargo, Zidane comentó que, en su momento, lo menor fue partir: “Cuando me marché era la mejor solución para todos, no sólo para mí”.

Sobre lo que esperaba de es nuevo periodo dirigiendo al Real Madrid, Zinedine Zidane no dudo comentar que: “Estoy listo para vivir de nuevo la experiencia de entrenar al Real Madrid. Este club, al que quiero mucho, me ha dado esta oportunidad”, pero se mostró muy enfocado en el objetivo que tiene trazado para lo que queda de esta temporada: “Ahora tenemos once partidos por delante y vanos a tratar de acabar de la mejor manera. Ya veremos qué pasa el año que viene”.

“Este club impone. Entrenar al Real Madrid es otra cosa. Puedo decirlo porque lo he vivido”, añadió el francés. Pero Zinedine Zidane reconoce que si bien han sido los reyes a nivel europeo, en casa no han conseguido estar a la altura: “El año pasado ganamos la Champions, pero en la Liga y en la Copa del Rey…”.

Y cuando le preguntaron por la ausencia de CR7 en la plantilla del Real Madrid, Zidane, muy escueto respondió: “Cristiano Ronaldo es historia de este club, pero no es el tema”.