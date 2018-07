Real Madrid: Florentino Pérez revela nueva estrategia de fichajes y descarta galácticos

Los clubes grandes de Europa están gastando a manos llenas en el mercado de fichajes, pero Real Madrid es uno de los pocos que no lo está haciendo y, es más, no lo hará. Al menos no como nos tiene acostumbrado.

El presidente del club blanco, Florentino Pérez, durante la presentación del brasileño Vinicius ha sido bastante claro: no más galácticos y sí jóvenes con hambre de gloria.

Desde el fichaje del colombiano James Rodríguez (casi 100 millones de dólares al AS Mónaco), Real Madrid no ha vuelto a hacer una contratación tan pomposa. Por Vinicius pagó 40 millones al Flamengo.

“Sabemos muy bien que el escenario del fútbol internacional se ha transformado de una manera vertiginosa y debemos adaptarnos y afrontar esta nueva realidad. Y además, sin olvidar la importante aportación de nuestra cantera en el primer equipo, que, como todos sabemos, es uno de los elementos claves de nuestra identidad”, empezó diciendo el mandamás madridista.

“Dije hace unos días que íbamos a reforzar la plantilla con magníficos jugadores y eso es lo que estamos haciendo. Odriozola lo es y lo es también Vinícius. Vamos a apostar firmemente por el talento de los jóvenes que desean ser algún día los mejores del mundo. Por eso, el Real Madrid está fortaleciendo intensamente el proceso de búsqueda de estos jugadores jóvenes”, añadió.

Julen Lopetegui se ajusta como anillo al dedo a la nueva política de Floretino Pérez. El DT tiene gran experiencia en el manejo de jugadores jóvenes por su etapa como DT en el mismo Real Madrid Castilla y en la selección española Sub 19 y Sub 20.

Neymar y Kylian Mbappé ya anunciaron que se quedan en el PSG y Eden Hazard es galáctico: Chelsea lo ha tasado en más de 200 millones de euros, según la prensa inglesa. El único que entra en el presupuesto del Madrid es el golero belga Courtois (35 millones de euros).