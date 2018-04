¿Real Madrid es favorito en la Champions League? Así respondió Zinedine Zidane

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, afirmó este domingo que no quiere saber nada sobre todas las alabanzas que sitúan a su equipo como uno de los favoritos para ganar la Champions League.

Cuestionado por las palabras de Diego Simeone, que justo antes afirmó que el cuadro madridista es el que más opciones tiene de ganar la máxima competición europea, Zidane prefirió poner los pies en la tierra y pensar en cada partido.

“No me gusta nada y no quiero escuchar nada. Tenemos que pensar en el partido del miércoles. Es un partido de vuelta y tenemos que hacer todo lo posible para pasar. Pensar sólo en eso. El resto no me interesa. Me interesa el partido del miércoles y nada más. Concentrados, sin pensar en otras cosas”, declaró.

“Todo el mundo piensa que ya hemos ganado, que estamos en la semifinal. Esto no lo tenemos que pensar. No estamos en semifinales. He sido tajante antes y ahora también. Todo el mundo piensa que vamos a estar en semifinales y a ganar la Champions, pero nos jugamos toda la temporada en los partidos que vienen adelante”, finalizó.