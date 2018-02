Real Madrid: Dani Carvajal se mostró "enfadado" por perderse el duelo contra PSG

Dani Carvajal aseguró sentirse “enfadado” tras la decisión de UEFA de mantener su segundo partido de sanción, que le impedirá jugar la ida de octavos de final de la Champions League ante el PSG, un partido al que aseguró que el Real Madrid llega “con muy buenas sensaciones”.

“No tiene solución”, lamentó Carvajal preguntado por su sanción por forzar una amarilla y no jugar la última jornada de la fase de grupos. “Ellos son los que han tomado medida en ese aspecto. Estoy enfadado porque merecía jugar ese partido, estar disponible para el entrenador. Ya no hay solución, solo me queda apoyar al equipo y estar preparado para la vuelta”, añadió.

Dani Carvajal destacó la imagen que dejó el Real Madrid para ganar confianza goleando a la Real Sociedad antes de recibir al PSG. “Es una victoria importante en la previa a ese duelo del miércoles. Un partido que necesitábamos. Llegamos con muy buenas sensaciones”.

“Al final los sistemas son anecdóticos, el equipo ha hecho un buen partido. Todos hemos trabajado, hemos corrido, nos hemos ofrecido con balón y hemos estado bien en la presión tras perdida. El partido ha sido muy completo en los primeros 45 minutos y estamos con confianza para el miércoles”, analizó restando importancia a jugar con 4-4-2 como hoy o volver al 4-3-3.

Dani Carvajal señaló la falta de seguridad defensiva como el aspecto a corregir tras encajar dos tantos de la Real Sociedad. “Es el factor a corregir de cara al miércoles, que no te marquen es muy importante e intentaremos mantener actitud competitiva durante los noventa minutos”.