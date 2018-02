Dani Carvajal reconoció que será difícil frenar a Neymar en Champions League

Dani Carvajal será la gran ausencia en el Real Madrid ante el PSG, en la ida de los octavos de final de la Champions League el miércoles en el Santiago Bernabéu, y por sanción no podrá ser el encargado de intentar frenar al brasileño Neymar, de quien asegura que “no hay una receta” para lograrlo.

El sustituto de Dani Carvajal en el lateral derecho, tras la decisión de UEFA de mantener el segundo partido de sanción al interpretar que forzó una amarilla para pasar limpio a los octavos de la competición, es una de las decisiones que debe tomar en su once Zinedine Zidane.

Todo apunta a que tirará de la experiencia de Nacho Fernández, aunque esta temporada apenas ha aparecido en la demarcación de lateral y tuvo más continuidad como central, antes que por la juventud e inexperiencia del marroquí Achraf Hakimi en grandes citas europeas.

Carvajal desea suerte a sus dos compañeros antes de saber quien es el elegido en la difícil tarea de frenar a Neymar. “No sé cual de los dos jugará, ambos están capacitados. Para jugar contra Neymar no hay una receta para pararlo, solo esperar que no tenga su día. Ojalá que el miércoles no lo tenga”.

En un duelo de la grandeza del Real Madrid y PSG, Carvajal señaló que no hay un claro favorito y espera una eliminatoria muy igualada que no se decidirá en la ida en el Santiago Bernabéu.