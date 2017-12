Real Madrid: los crueles memes que recibió tras empatar con el Athletic Bilbao

El camino del Barcelona lo siguió el Real Madrid. Parece que el equipo de Zinedine Zidane no quiere la Liga. No para de cometer errores y esta vez falló ante Athletic Bilbao. Definitivamente, parece que el gol se le atasca al conjunto blanco, que no encuentra la manera de explotar en esa faceta.

Cristiano Ronaldo dispuso de muchas oportunidades, con un tiro al palo incluido, y Karim Benzema, más desdibujado que su compañero, también chocó en la primera parte con el poste.

El Real Madrid, muy previsible, no pudo llevarse la victoria a base de individualidades y seguirá en la cuarta posición.

El Athletic Bilbao, por su parte, que todavía estaba sonrojado por la eliminación del Formentera en Copa, tampoco ofreció una imagen fiable. Mucha lucha, pero poco juego. Por lo menos, las ganas que pusieron sobre el campo los jugadores del cuadro vasco sirvieron para aliviar el dolor copero con un empate de mérito que no le hace salir de la zona baja de la tabla.