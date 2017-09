Benzema reveló por qué sigue en Real Madrid pese a críticas

Karim Benzema, delantero del Real Madrid, agradeció la “tranquilidad y la calma” que su entrenador, Zinedine Zidane, transmite al grupo y consideró que la clave del bueno momento del equipo blanco es que no hay un once titular.

“Siempre ha sido muy cercano conmigo, hablamos mucho, sobre todo acerca de la importancia de estar tranquilo, de tener calma. Trabajamos en la confianza en uno mismo, aunque yo siempre la he tenido”, contó Karim Benzema, en una entrevista publicada este jueves en la revista “So Foot”.

Según Karim Benzema, que fichó por el Real Madrid en 2009 procedente del Olympique Lyon, Zidane transmite al grupo “calma” para poder lidiar mejor con la presión.

“Actualmente no hay un equipo titular. Sabemos que cuando entran otros jugadores, también marcarán la diferencia. No hay un once titular. Hay un auténtico equipo de fútbol. Esa es la clave”, agregó Karim Benzema.

Benzema, quien no fue cuestionado sobre su ausencia de 2 años en la selección de Francia por su presunta implicación en el chantaje con un vídeo de contenido sexual a su colega Mathieu Valbuena, se definió como un atacante completo, que marca y crea.

“Está el delantero que si no le pones el balón en bandeja no hace nada; está el delantero creativo; y está el que puede hacer todo. Yo estoy en esa última categoría”, juzgó Karim Benzema.

Lamentó que el fútbol haya derivado en dar demasiada importancia a las estadísticas y no a la belleza estética del juego.

“Cuando un delantero no marca, pero genera varias situaciones de juego, eso no le importa a nadie. Ahora bien, todo el mundo se fija en un delantero que no toca un balón, pero marca, y encima no juega bonito”, comentó Karim Benzema.

EFE