Así luce la nueva indumentaria del Real Madrid para la temporada 2019-20

El Real Madrid ha presentado su nueva equipación para la próxima temporada que lucirá ribetes dorados para conmemorar “la hegemonía del pasado y el éxito del futuro”, según la nota de prensa difundida por el club.

La nota de prensa explica que se han “inspirado en la corona de oro que ha adornado el escudo del club durante más de 100 años” para diseñar la camiseta de la marca deportiva Adidas.

En el diseño de la prenda destaca el cuello redondo también con detalles dorados y con las tres bandas de la marca de ropa del mismo color en los hombros.

Desde la temporada 2011/12 el Real Madrid no lucía el dorado en la camiseta blanca. Según la marca deportiva se trata de “un diseño minimalista2 en un tejido de poliéster para celebrar los 117 años de historia del club de Chamartín durante los cuales ha logrado 13 Ligas de Campeones y 33 Ligas”.

