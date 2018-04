La reacción del mundo tras la despedida de Andrés Iniesta en Barcelona

Una leyenda le dirá adiós al fútbol al final de la temporada. Se trata de Andrés Iniesta, que a sus 34 años se armó de valor y en una conferencia de prensa confirmó que se despide del Barcelona a mitad de año. Esto conmovió a la prensa en el mundo y a muchos jugadores que compartieron con él un partido dentro del campo.

La prensa inglesa rinde tributo a la figura de Andrés Iniesta, quien ha anunciado este viernes que no continuará en el Barcelona más allá del próximo verano, lo califica de “leyenda” y lamenta que no vaya a recalar en la Premier League.

“Las lágrimas de una leyenda: a Iniesta se le llenan los ojos de lágrimas delante de su mujer, hijos y compañeros del Barcelona tras confirmar que se va después de 22 años, pero rehúsa fichar por un club de la Premier o de Europa”, publica el Daily Mail en su edición digital, acompañado de una serie de fotografías del futbolista español.

El diario The Mirror abre en su sección deportiva con la noticia del adiós del ‘8’: “Un Iniesta emocionado rompe a llorar tras anunciar que dejará el club tras 22 años”, dice el rotativo, que hace un repaso a la carrera del de Fuentealbilla.

The Guardian también hace hincapié en la emoción vivida por Iniesta durante el anuncio de su adiós. “Andrés Iniesta confirma entre lágrimas que no seguirá en el Barcelona la próxima temporada. El centrocampista comunica su adiós en una emocionante rueda de prensa”, dice el diario.

Otro tabloide, el amarillista Daily Express, también tiene entre las noticias de su portada deportiva la despedida del español y dice que “la leyenda del Barça anuncia que dejará el Camp Nou a final de temporada”.

Iker Casillas sobre Andrés Iniesta

El portero del Oporto Iker Casillas, rival de Andrés Iniesta cuando jugó en el Real Madrid y compañero suyo en la selección de España, aseguró hoy que juntos ganaron “lo más bonito”, en relación al Mundial de Sudáfrica de 2010, después de que Iniesta anunciase hoy que dejará el FC Barcelona.

“Por separado, máxima rivalidad con el mayor respeto”, concluyó Casillas, a la vez que deseó suerte a Andrés Iniesta en su nueva etapa, que aún no ha desvelado. Casillas, con una parada providencial a Robben en el minuto 61, e Iniesta, que anotó el gol de la victoria en el minuto 116 de la prórroga, fueron los héroes de la final ante Holanda en el Mundial de Sudáfrica.

David Villa sobre Andrés Iniesta

El delantero internacional español David Villa mostró su agradecimiento al barcelonista Andrés Iniesta por haberle “hecho disfrutar tanto en el campo”, por todo lo que han “vivido juntos” y por “todas las tardes de magia” que ha regalado en el Fútbol Club Barcelona.

“Gracias compañero por haberme he hecho disfrutar tanto en el campo. Te mereces lo mejor” escribió Villa en su cuenta de Twitter, jugador del New York Cuty y compañero de Andrés Iniesta en la selección española que ganó el Mundial de Sudáfrica en 2010 y en el Barcelona, después de que Andrés Iniesta confirmara este viernes que dejará el club al final de esta temporada.

Pedro Rodríguez sobre Andrés Iniesta

Pedro Rodríguez, futbolista del Chelsea, mostró su admiración hacia Andrés Iniesta, quien este viernes comunicó que dejará el Barcelona a final de temporada, y aseguró que fue “un honor” jugar a su lado. “Gracias, Iniesta, por tanto. Ha sido un honor jugar a tu lado. Mucha suerte en tu próxima etapa”, publicó Pedro en su cuenta oficial en la red social Twitter.

Pedro e Andrés Iniesta jugaron juntos en las filas del Barcelona entre 2008 y 2015, antes de que el futbolista canario abandonara el equipo azulgrana y recalara en las filas del Chelsea.

Pep Guardiola sobre Andrés Ineista

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, elogió este viernes a Andrés Iniesta, “un tío con un don natural incomparable”, quien ha anunciado que dejará el Barcelona a final de temporada, y dijo que el fútbol “lo seguirá recordando dentro de 50 años”.

“Con él todo fluye de manera natural. Eso es lo más impresionante que puedo decir de él: esa naturalidad de la perfección. Como corría con y sin balón, aunque no era el tío más rápido del mundo. Tenía un don natural incomparable”, aseguró Guardiola en la rueda de prensa previa del partido del domingo contra el West Ham.

“Puedo decir muchas cosas de él, pero la más importante es el placer de verlo entrenar. Estoy seguro de que el fútbol se acordará de él dentro de 50 años. Y eso es muy importante”, añadió el técnico, quien tuvo a sus órdenes a Andrés en el equipo azulgrana.

Zidane sobre Andrés Iniesta

“Al que le gusta el fútbol es difícil ver irse a un jugador como Andrés irse. No le veo como un jugador del Barcelona, si no del fútbol por lo que es. No le conozco mucho personalmente, pero las tres veces que he coincido con él es encantador, es muy reservado como me gustan las personas que lo demuestran en el campo y fuera es más tranquilo. Le deseo lo mejor para su futuro y sobre todo como persona”, aseguró Zidane.

Sergio Ramos sobre Andrés Iniesta

“Quizá si en vez de Andrés se llamara Andresinho tendría dos Balones de Oro, pero al jugador español le cuesta más ser reconocido”, afirmó.

“Ya nuestra propia prensa valora más lo de fuera que lo que tenemos dentro y hasta cuando con la selección lo ganábamos todo se elogiaba más a otras selecciones. Somos todos culpables de que Andrés ahora, como Raúl o Iker en su época, se queden sin un Balón de Oro como lo tienen Figo o Cannavaro, entre otros. Hay que valorar más lo que tenemos en casa”, añadió.