Rayo Vallecano vs Girona EN VIVO ONLINE con Luis Advíncula por LaLiga Santander

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del Estadio Municipal de Montilivi no te pierdas el minuto a minuto del partido entre el Rayo Vallecano vs Girona FC por la décima fecha de LaLiga Santander, la cual se llevará a cabo este sábado 27 de octubre a las 6.00 am (hora peruana), partido que se transmitirá por la señal de ESPN.

El Estadio Municipal de Montilivi será este sábado al mediodía el escenario de un duelo entre dos equipos muy necesitados de puntos, el Girona de Eusebio Sacristán y el RayoVallecano de Míchel.

Tanto los catalanes como los madrileños, que suman cinco y seis encuentros sin conocer la victoria, respectivamente, afrontan el partido, el primero entre ambos equipos en la máxima categoría del balompié nacional, con el objetivo de enterrar las dudas que han provocado con sus últimos resultados.

Rayo Vallecano vs Girona | Posibles Alineaciones

Rayo Vallecano: Alberto; Advíncula, Gálvez o Abdoulaye, Amat, Alex Moreno; Comesaña; Embarba, Imbula, Pozo o Trejo, Kakuta; y De Tomás.

Girona: Bono; Pedro Porro, Jonás Ramalho, Juanpe, Bernardo Espinosa, Aday Benítez; Douglas Luiz, Pere Pons o Aleix García, Borja García; Portu y Choco Lozano.

Rayo Vallecano vs Girona | La previa

El vestuario del conjunto rojiblanco, que no suma los tres puntos desde que derrotó al Celta de Vigo por 3-2 en la cuarta jornada de la competición, es plenamente consciente de que el objetivo de la permanencia pasa por mejorar sus resultados en Montilivi, donde hasta la fecha ha sumado cuatro puntos de quince posibles.

Además, el Girona ha encajado diez tantos en esos cinco encuentros como local, unas cifras demasiado discretas para un equipo que, en la temporada pasada con Pablo Machín en el banquillo, llegó a enlazar hasta seis victorias consecutivas como en casa.

Con todo, el conjunto de Eusebio se aferra a la tímida mejoría que mostró en la última jornada, cuando arañó un valioso punto de Anoeta (0-0).

Con la intención de traducir las buenas sensaciones en resultados positivos y de hacer bueno el empate conseguido contra la Real Sociedad, los futbolistas rojiblancos intentarán aprovecharse del mal momento del Rayo Vallecano para lograr una victoria que les aleje de la zona caliente de la clasificación.

Sin embargo, la baja del lesionado Cristhian Stuani, el autor del 80 por ciento de los goles del Girona en estas ocho primeras jornadas, supone un contratiempo importante para el cuadro gerundense.

Todo ello magnificado por el gris estado de forma de Portu, que esta temporada todavía no ha podido estrenarse como goleador, y por las pocas garantías que han ofrecido hasta la fecha los otros delanteros puros de la plantilla, Seydou Doumbia y un Choco Lozano que podría volver a la titularidad.

Además de Stuani, el artillero de la competición con ocho tantos en nueve jornadas, también son baja por lesión Àlex Granell, Gorka Iraizoz y Johan Mojica, ausentes en una convocatoria en la que la única novedad es la del central Pedro Alcalá.

Por su parte, el Rayo solo ha ganado un partido, precisamente contra el colista, el Huesca, y ha encajado diecinueve goles, lo que supone una media superior a dos tantos por encuentro.

Estos números mantienen muy preocupado a todo el rayismo, sobre todo porque el rendimiento en casa está siendo muy malo y solo ha sumado dos puntos de quince ante su afición.

Sin embargo, desde el vestuario el mensaje que se ha lanzado estos últimos días es de tranquilidad y confianza en el trabajo de Míchel, artífice del regreso a Primera del Rayo.

La realidad es que el Rayo no juega mal en muchos partidos, práctica un fútbol ofensivo y goza de ocasiones para marcar, pero el problema es que en defensa se muestra como un equipo frágil.

En este encuentro están depositadas muchas expectativas porque después, antes del siguiente parón liguero, el Rayo recibe en Vallecas al Barcelona y al Villarreal, dos equipos con los que será difícil puntuar a priori.

Míchel vuelve a contar con el argentino Oscar Trejo, sancionado frente al Athletic, pero su presencia en el once es duda porque su sustituto contra el conjunto vasco, José Ángel Pozo, se reivindicó en ese duelo con una gran actuación.