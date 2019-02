Rayo Vallecano vs Getafe EN VIVO ONLINE VER AQUÍ GRATIS por la fecha 25 de LaLiga Santander vía ESPN 2

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del Coliseum Alfonso Pérez no te pierdas el minuto a minuto del partido entre el Rayo Vallecano vs Getafe CF por la vigésimo quinta jornada de LaLiga Santander https://peru.com/noticias-de-laliga-santander-221863, la cual se realizará este sábado 23 de febrero a las 7.00 am (hora peruana), cotejo que se transmitirá por la señal de ESPN 2, así como en diversos servicios de transmisión vía streaming.

El Getafe está realizando una de las mejores temporadas de su historia y, disputadas 24 jornadas, está a solo un punto del cuarto que marca la zona ‘Champions’, el Sevilla, que esta jornada se enfrenta al líder, el Barcelona.

Pese a la buena marcha del equipo, desde el vestuario se sigue lanzando un mensaje de precaución porque de manera matemática no han logrado aún el objetivo de la permanencia, aunque con esos puntos solo una catástrofe impediría al Getafe mantener la categoría.

Entre los factores que destacan en este Getafe de José Bordalás está la fiabilidad defensiva por un lado, siendo el segundo equipo que menos encaja de la categoría, y por otro el acierto goleador de la pareja formada por JorgeMolina y Jaime Mata, que llevan entre los dos el sesenta por ciento de los goles del equipo.

Rayo Vallecano vs Getafe | Posibles Alineaciones

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Advíncula, Amat, Velázquez, Abdoulaye, Alex Moreno; Embarba, Mario Suárez, Comesaña, Trejo; y De Tomás.

Getafe CF: David Soria; Damián Suárez, Djené, Cabrera, Olivera; Foulquier, Maksimovic, Flamini, Antunes; Jorge Molina y Mata.

Rayo Vallecano vs Getafe | La Previa

Para este partido Bordalás cuenta con la duda en el centro del campo del centrocampista uruguayo Mauro Arambarri, que sufre una lesión en el cuádriceps de su pierna derecha y que podría ser sustituido, igual que ocurrió la pasada jornada, por el francés Mathieu Flamini.

La otra duda en el once es si el técnico alicantino volverá a apostar por el portugués Vitorino Antunes para el lateral izquierdo y por el mismo carril, de extremo, el uruguayo Mathías Olivera o de nuevo regresa Francisco Portillo, ausente la última jornada por decisión técnica.

Enfrente está el Rayo Vallecano, que afronta el derbi en un momento muy delicado tras encadenar tres derrotas consecutivas que lo mantienen en descenso. Aún así, a solo un punto del Celta de Vigo y a tres del Valladolid, una victoria le podría sacar de esos puestos si le acompañan otros resultados de rivales.

Para buscar la victoria el Rayo debe intentar mantener la portería a cero porque cuando lo hace, con la pegada que tiene arriba con jugadores como Raúl de Tomás, las probabilidades de triunfo son mayores.

Míchel, que ha entrenado toda la semana a puerta cerrada, mantiene para este partido dos dudas para su once. Una en el lateral derecho con la presencia de Tito o el internacional peruano Luis Advíncula, suplente frente al Atlético.

La otra duda es en el centro del campo con el acompañante de Santi Comesaña, puesto que tanto el centrocampista belga Giannelli Imbula, lesionado hace una semana, como Mario Suárez tienen opciones.

El Coliseum Alfonso Pérez presentará una de las mejores entradas de la temporada. El horario, la connotación del derbi y la cercanía entre los dos equipos harán que las gradas luzcan sus mejores galas.

Getafe y Rayo se han enfrentado cinco veces en Primera en el Coliseum. El balance es de cuatro victorias para el cuadro vallecano y un empate.