Rayo Vallecano vs Espanyol EN VIVO con Luis Advíncula por LaLiga Santander

EN VIVO y EN DIRECTO, desde gramado del Estadio Vallecas no dejes de ver el minuto a minuto del partido entre el Rayo Vallecano vs RCD Espanyol por la séptima fecha de LaLiga Santander, el cual se llevará a cabo este viernes 28 de setiembre a las 2.00 pm (hora peruana), cotejo que se transmitirá por la señal de Bet365.

El Rayo Vallecano, en lo que va de su participación en la máxima categoría del fútbol español aún no sabe lo que es ganar en Vallecas. Suman dos partidos como locales y en ambos solo han conocido la derrota, en los cuales han acumulado 9 goles en contra.

Ante esto, el técnico “rayista” Miguel Sánchez Muñoz buscará alinear a su mejor once, no solo para sumar su segundo triunfo, sino para dejar claro que la visita no tiene seguro llevarse tres puntos a casa. La gran duda del entrenador será nuevamente la portería, entre alinear a Bebé, a Adrián Embarba, así como definir al titular en la portería.

Rayo Vallecano vs Espanyol | Minuto a minuto





Rayo Vallecano vs Espanyol | Posibles Alineaciones

Rayo Vallecano: Alberto García; Luis Advíncula, Abdoulaye Ba / Álex Gálvez, Jordi Amat, Álex Moreno; Gianni Imbula, Santi Comesaña / Álvaro Medrán, Adri Embarba / Bebé, Óscar Trejo, Álvaro García; Raúl de Tomás.

Espanyol: Diego López; Javi López / Rosales, Óscar Duarte, Mario Hermoso, Dídac Vilá; Marc Roca, Sergi Darder / Óscar Melendo, Esteban Granero / Óscar Melendo; Hernán Pérez / Leo Baptistao, Borja Iglesias, Sergio García.

Rayo Vallecano vs Espanyol | La Previa

En cuanto al peruano Luis Advíncula, laterla en el Rayo Vallecano, se mostró este miércoles “contento” por su primer gol con la camiseta del Rayo Vallecano en la Liga española en la última jornada frente a la Real Sociedad.

Advíncula lleva disputados cinco partidos de Liga con el Rayo Vallecano y marcó su primer gol en el estadio de Anoeta, frente a la Real Sociedad (2-2), en el que actuó por cuarta vez como titular.

“Partido duro, pero lo importante es sumar. Estoy contento por mi primer gol y le doy las gracias a Dios por todo. Se lo dedico a mi familia y a todo Perú”, dijo Advíncula.

El gol marcado por Advíncula ha tenido eco en Perú, puesto que la selección peruana, a través de sus redes sociales, también ha querido felicitar al jugador.

“La postal de su primer gol en la Liga Santander. ¡¡¡VAMOS LUIS!!!”, publicó la selección peruana de fútbol junto a una imagen de Advíncula que ha tenido con esta entrada más de dos mil interacciones.

En la foto publicada por la selección peruana se ve a Advíncula tras marcar su primer gol en el estadio de Anoeta en San Sebastián, en la Liga española, a la que ha llegado esta temporada procedente del Tigres mexicano.

Advíncula, segundo peruano en vestir la camiseta del Rayo tras Christian Cueva, ha sido internacional con Perú en 72 ocasiones y disputó el último Mundial de Rusia.

El Espanyol, que está viviendo un comienzo de campaña ilusionante, abrirá la jornada este viernes en Vallecas ante un Rayo que alterna prestaciones esperanzadoras con duras goleadas en casa.

Situación distinta vive el Espanyol que marcha sexto en la tabla de LaLiga Santander con 10 puntos en 6 partidos donde ha conseguido 3 victorias, 1 empate y 2 derrotas, puntaje igualado con el Alavés y el Sevilla (que en la última jornada goleó 3-0 al Real Madrid en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuan).

En cuanto a su alineación, lo cierto es que el comando técnico del Espanyol ha ido rotando en las jornadas intersemanales, en es especial con Melendo, Piatti, Duarte y rosales, los cuales, al parecer, tienen muchas chances de arrancar en el equipo titular del cuadro ‘perico’. Sin embargo, un retorno seguro será el de Borja Iglesias.