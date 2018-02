Radamel Falcao: "Es cierto que sueño con jugar mi primer Mundial"

El colombiano Radamel Falcao, goleador del Mónaco de 31 años, aseveró que sería un sueño disputar el Mundial de junio en Rusia, que sería el primero de su carrera después de perderse el de 2014 en Brasil por una lesión.

“Tengo una responsabilidad con mi club, pero es cierto que sueño con jugar mi primer Mundial. Me perdí el de Brasil. Es una gran oportunidad. Me preparo todos los días y espero llegar con un gran nivel en todos los aspectos, física y mentalmente”, manifestó Radamel Falcao en rueda de prensa.

El futbolista juzgó que Colombia tiene “un conjunto de gran calidad” individual, pero alertó que eso no será suficiente, pues hay que “ser también fuerte en lo colectivo” para hacerlo mejor que en 2014, cuando fueron eliminados en los cuartos de final ante el anfitrión Brasil.

Aunque ha tenido un bajón goleador en los últimos meses, el ‘Tigre’ acumula todavía excelentes estadísticas con el Mónaco: 22 goles en 28 encuentros en todas las competiciones, 16 de ellos marcados en 19 partidos de la Ligue 1.

“Los delanteros no pueden marcar en todos los partidos. He pasado muchas veces por esos momentos en mi carrera. Mi experiencia me ayuda a estar tranquilo. El gol vuelve solo”, afirmó Radamel Falcao.