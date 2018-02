Querétaro vs Veracruz ENVIVO ONLINE con Pedro Gallese por la Liga MX

Querétaro vs Veracruz se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO en partido de la quinta jornada de la Liga MX del fútbol mexicano este sábado 03 de febrero a partir de las 18:00 horas (hora peruana – 23:00 GMT). El encuentro se jugará en el estadio La Corregidora de Santiago de Querétaro.

alineaciones – Querétaro vs Veracruz

Querétaro: Por confirmar.

Veracruz: Por confirmar.

Dos clubes que han tenido un arranque negativo en las primeras jornada del Clausura de la Liga MX medirán fuerzas este sábado en busca de recuperar terreno y luchar por la liguilla.

La situación del Querétaro lo obliga a buscar una victoria en casa que lo lance de lleno en la lucha por quedar entre los 8 primeros del torneo. Los Gallos urgen sumar de a tres.

Pero si hablamos de urgencias, los Tiburones Rojos del Veracruz han empezado con el pie izquierdo la Liga MX y de momento no conocen de victorias (2 empates y 2 derrotas). No sería grave si no estuvieran en la zona roja en la lucha por la permanencia.

El equipo de los peruanos Pedro Gallese, Christian Ramos e Irven Ávila es el principal candidato a perder la categoría y deben empezar a sumar para alejarse de esa situación. El partido contra Querétaro es clave.