Querétaro y Tigres empataron sin goles en la tercera fecha de la Liga MX

En un encuentro carente de emociones, Querétaro no logró aprovechar la localía e igualó sin anotaciones frente a Tigres en la Jornada 3 del Clausura 2018; resultado que significó el primer empate para ambos equipos.

El duelo se vio interrumpido en varias ocasiones por infracciones por parte de las dos escuadras, por lo que Adonai Escobedo, árbitro central del juego, se hizo presente para poner orden con varias tarjetas amarillas.

Para la segunda parte, llegó la primera opción de peligro para el cuadro dirigido por Ricardo Ferretti. Enner Valencia sacó un disparo al 51’ y Volpi se estiró para evitar la caída de su marco a una mano.

A pesar de generar pocas oportunidades, el conjunto de los Tigres volvió a buscar la puerta contraria al 81’, pero el guardameta brasileño volvió a sacar el esférico a tiros de Valencia y Gignac. Además, el juego significó el regreso de Jürgen Damm a las canchas después de haber sufrido un accidente con pirotecnia en las fiestas de fin de año.

Con el empate, ambos equipos permanecen con cuatro unidades y para la Fecha 4, Querétaro visitarán a Monarcas, mientras que el cuadro Universitario recibirá en el Volcán a Pachuca.

_Fuente: Record.mx

Querétaro vs Tigres | minuto a minuto

Min 1 ¡Comenzó el partido en La Corregidora!

min 6 Falta cometida por Querétaro.

Min 9 Falta cometida por Tigres.

Min 12 ¡Tarjeta Amarilla! Jaime Gómez de Querétaro es amonestado.

Min 15 Falta cometida por Tigres.

Min 26 ¡Tarjeta Amarilla! Jesús Alberto Dueñas de Tigres es amonestado.

Min 32 ¡Tiro de Esquina para Querétaro! Otra gran oportunidad para abrir el marcador.

Min 36 Falta cometida por Tigres. Tiro libre en salida para los locales.

Min 42 ¡Tarjeta Amarilla! Francisco Javier Meza de Tigres es amonestado.

Min 45 El juez principal indica un minuto más.

Min 45+1 ¡Final del primer tiempo!

Min 46 ¡Empezó el segundo tiempo del partido!

Min 49 Falta cometida por Querétaro. Se detienen las acciones de juego y los técnicos aprovechan para dar indicaciones.

Min 54 Cambio de Querétaro, sale Paolo Yrizar y entra Matías Britos.

Min 56 Cambio de Querétaro, sale Armando Cipriano Zamorano y entra Yerson Candelo.

Min 60 Cambio de Tigres, sale Víctor Ismael Sosa y entra André-pierre Christian Gignac.

Min 63 ¡Tarjeta Amarilla! Miguel Ángel Martínez de Querétaro es amonestado.

Min 67 Cambio de Tigres, sale Jesús Alberto Dueñas y entra Raúl Damián Torres.

Min 71 ¡Tiro de Esquina para Tigres!

Min 78 Cambio de Querétaro, sale Luis Miguel Noriega y entra Erbin Alejandro Trejo.

Min 82 Fuera de lugar de Querétaro.

Min 90 Tres minutos más.

Min 90+3 El árbitro silba el Final del Partido: Querétaro 0-0 Tigres.

Querétaro vs Tigres | alineaciones

Así formarán Querétaro vs Tigres por la Liga MX | Foto: Soccerway

Querétaro: Tiago Volpi, Samudio, Martínez, Mier, Novaretti, Noriega, Güemez, Zamorano, Gómez, Camilo Sanvezzo, Yrizar.

Tigres: Guzmán, Juninho, Ayala, Meza, Rafsel Carioca, Dueñas, Aquino, Rodríguez, Sosa, Vargas y Valencia.

Hora: 6:00 pm (hora peruana).

Estadio: La Corregidora.

Árbitro: Adonai Escobedo.

Querétaro vs Tigres |minuto a minuto

Con el equipo completo, sin lesionados y recientemente presentando a su quinto refuerzo, el peruano Joel Sánchez, los Gallos Blancos de Querétaro le hará frente al coloso del fútbol mexicano y campeón de la Liga MX, los Tigres de la UANL.

Luis Fernando Tena, director técnico del Querétaro, destacó que este choque sería una prueba de fuego para su escuadra que, asegura, posee elementos de muy alta calidad. Y podría ser cierto, a medida que los albiazules han ido presentando refuerzos, los resultados han mejorado y ya suman dos triunfos al hilo (uno en Liga y uno en Copa).

Los del gallinero se vieron las caras con Lobos en la jornada dos y consiguieron una victoria muy valiosa a domicilio por la disputa en la tabla de cociente. Fue apenas el miércoles cuando los mismos Gallos se alzaron en su casa ante Monarcas en el arranque de la Copa MX. Matías Britos se estrenó en los cartones y Camilo Sanvezzo dejó entrever que está cerca de su mejor forma. Buenas noticias para los de Querétaro.

Por el lado de Tigres, las cosas no van distintas en lo que se refiere a la Liga. Al igual que su rival en turno, fueron derrotados por Puebla en la primera jornada, para luego recomponer en casa frente al Santos. Sin embargo, el temor radicaba en una posible lesión de Gignac, su máxima figura, que por fortuna a media semana se reincorporó a la actividad habitual sin ningún problema. A quien no se verá el sábado será a Edson Puch, expulsado el encuentro anterior ante Lobos.

En el histórico, los Tigres mantienen la balanza a su favor al ser la escuadra protagonista de la más grande humillación de Gallos como local. Incluso, la última vez que el cuadro regio visitó Querétaro clavó cinco alfileres en la puerta albiazul.

Joel Sánchez fue presentado hace pocos días por el Querétaro, donde llega a préstamo por seis meses. En conferencia de prensa agradeció a la dirigencia del club por brindarle su confianza y estará dispuesto a hacer lo mejor.

“Quiero expresar mi alegría por estar en México, me han tratado muy bien y me he sentido como en casa. Quiero agradecer a la dirigencia, al cuerpo técnico y a los jugadores que están haciendo mi adaptación mucho más rápida”, señaló.

“Estoy dispuesto a apoyar y dar mi granito de arena para que el club cumpla los objetivos y poder conseguir la permanencia”, agregó.

Sobre el fútbol de México, indicó: “Lo que he podido ver es que es una liga muy intensa, todo es muy veloz y creo que se juega al toque, como le decimos en Perú. Eso va a ayudar a que pueda crecer”.