¿Qué pasará con Neymar tras la fisura en el quinto metatarsiano?

Este miércoles será un día importante para la recuperación de Neymar. Después de disputar un partido por la Ligue 1 en Francia, el brasileño sufrió una lesión que lo alejará del campo de fútbol por varias semanas. En una reunión en París que involucra al jugador, el médico de la selección de Brasil Rodrigo Lasmar, y miembros del departamento médico del PSG, resolverán sobre cuál será el tratamiento utilizado para el 10, según señala Globoesporte.

El número 10 sufrió una fisura (o fractura incompleta) en el quinto metatarsiano del pie derecho y el tiempo de recuperación gira entre seis y ocho semanas. Pero la decisión aún no ha sido oficializada por el club. Neymar está descartado para jugar ante Real Madrid por la vuelta de octavos de final de la Champions League.

El padre de Neymar fue entrevistado por ESPN Brasil y dijo que su hijo va a someterse a una cirugía. Sin embargo, los médicos del PSG y de la selección van a definir la necesidad del procedimiento.

“El PSG ya sabe que no va a contar con Neymar en los próximos partidos. El tratamiento va a durar entre seis y ocho semanas, independientemente de si es quirúrgico o no. Si es convencional, también va a demorar entre seis y ocho semanas”, dijo Neymar da Silva.

“En el caso de Neymar ya es un procedimiento quirúrgico, pues la recuperación es más rápida. No podemos esperar. Estamos esperando al PSG a que resuelva la forma, el lugar, pero no es una decisión de Neymar, que quede claro. Las personas tienen una impresión equivocada, cometen errores y hablan cosas que no saben”, subrayó el padre de Neymar.

Y completó en la secuencia: “No es una decisión suya. Él no es médico, yo tampoco. Tenemos que esperar la decisión del club. El PSG está esperando el momento adecuado, está esperado la llegada del médico de la selección (Rodrigo Lasmar) para tomar esa decisión juntos. Mañana (miércoles) van a reunirse y decidir. No es Neymar el que va a decidir”.