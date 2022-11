Brentford empató 2-2 en su visita al Nottingham Forest, el último sábado, por la jornada 15 de la Premier League, pero mientras se consumaba el resultado se conoció una sorpresiva noticia: Ivan Toney, goleador del equipo, es investigado por la FA (Football Association) tras ser acusado de realizar apuestas, lo cual está prohibido estrictamente para los futbolistas.

La información fue revelada por el diario Mail Sport y el anuncio generó gran impacto en Inglaterra, dado que el delantero tiene opciones de ser convocado por los ‘Three Lions’ para el Mundial Qatar 2022. No obstante, el proceso todavía no tiene pruebas contundentes y no se ha determinado la culpabilidad del atacante de 26 años.

De acuerdo a la mencionada fuente, la FA lleva siete meses estudiando un historial de juegos de azar de Toney durante su etapa en ligas inferiores, antes de unirse al Brentford, a mediados del 2020. Si bien aún no hay una conclusión, hasta ahora no hay indicios que hagan pensar que Ivan apostó en contra de su equipo.

Tras conocer el caso, la institución de Londres se pronunció, aunque no hizo un profundo análisis acerca de lo ocurrido. “Tomamos nota de la investigación de la FA. El Club no hará comentarios”, indicaron desde las ‘Abejitas’, evitando tomar posición antes de que la averiguación culmine.

De la misma forma, Toney reveló que ha colaborado en todo momento con las autoridades: “Estoy al tanto de una historia sobre mí en un periódico nacional. He estado ayudando a la Asociación de Fútbol con sus investigaciones y no haré ningún comentario hasta que dicha investigación haya concluido. Soy un inglés orgulloso y siempre ha sido mi sueño de la infancia jugar para mi país en una final de la Copa del Mundo”.

Por ahora, el delantero está al pendiente de la resolución de la FA, a la espera de resultados favorables que no compliquen su convocatoria en la selección de Inglaterra para el Mundial Qatar 2022 (la lista se anunciará el 11 de noviembre). Si bien Ivan Toney, especialista en penales, no ha debutado con los ‘Three Lions’, el DT Gareth Southgate lo considera como un suplente para Harry Kane.