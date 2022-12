La selección de Camerún fue protagonista durante el Mundial Qatar 2022, con la victoria sobre Brasil, aunque también por lo sucedido fuera de la cancha: sorpresivamente, luego del debut frente a Suiza (derrota 1-0), André Onana abandonó la concentración de su combinado. La razón del alejamiento del arquero fue por no concordar con las ideas futbolísticas que pedía el entrenador Rigobert Song.

Tras dejar el certamen, el portero decidió disfrutar su tiempo libre y viajó a su país para compartir momentos de confraternidad. El guardameta de 26 años arribó a la ciudad de Yaundé, donde tuvo un grato recibimiento de los habitantes. Y aprovechando su estadía, el deportista participó en un pequeño partido amistoso.

André Onana se vistió tal como las circunstancias requerían y empezó a desenvolverse sobre la cancha de tierra, aunque esta vez no se colocó bajo los tres postes: se convirtió en un jugador de campo y mostró todo su talento con el balón en los pies. La escena se viralizó rápidamente en redes sociales.

Por otro lado, cabe recordar que la selección de Camerún se despidió del Mundial Qatar 2022 en la fase de grupos, pero con una alegría: Vincent Aboubakar anotó para el agónico triunfo por 1-0 sobre Brasil. Los ‘Leones indomables’ cerraron la etapa en el tercer lugar, con cuatro puntos, dos unidades menos que los clasificados a octavos.

De jugar el Mundial de #Qatar2022 a un picadito: a André Onana se lo vio jugando un partido en Camerún, tras ser desafectado del plantel.



André Onana reveló por qué dejó el Mundial

Después de conocerse que dejó la concentración de Camerún, André Onana reveló su postura en redes sociales y apuntó contra el DT Rigobert Song. “Quiero expresar mi afecto por mi país y la selección. Ayer no me permitieron estar en el campo de juego para ayudar a Camerún, como siempre hago, a lograr los objetivos del equipo. Siempre me he comportado de buena manera para ayudar al conjunto a tener éxito”, inició el arquero.

“Puse todo mi esfuerzo y energía en encontrar soluciones a una situación que un jugador suele experimentar, pero no hubo deseo de la otra parte. Algunos momentos son difíciles de asimilar. Sin embargo, siempre respeto y apoyo las decisiones de la gente a cargo de perseguir el éxito de nuestra conjunto nacional. Los valores que pregono como persona y como jugador son los que me identifican, y los que mi familia me dio desde pequeño. Representar a Camerún siempre fue un privilegio. El país primero y para siempre”, agregó.