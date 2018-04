Puebla vs Pachuca EN VIVO ONLINE con Anderson Santamaría por la Liga MX

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del Estadio Cuauhtémoc no te pierdas el minuto a minuto del partido de las escuadras de Puebla vs Pachuca, por la fecha 14 del Clausura 2018 de la Liga MX, encuentro que se realizará este viernes 6 de abril a las 7.00 pm (hora peruana), el cual será transmitido por la señal de Sky Planeta Fútbol.

Puebla vs Pachuca | Posibles Alineaciones

Puebla: por confirmar.

Pachuca: por confirmar.

Puebla vs Pachuca | La Previa

La fecha 14 del Clausura verá medirse al Puebla y al Pachuca en situaciones muy dispares; el Puebla, donde milita el seleccionado peruano Anderson Santamaría, cuenta con 17 puntos que los colocan en la posición número 7, en tanto que el Pachuca, un tanto más relegado, se ubica décimo tercero con 15 unidades.

Enrique Meza, técnico del Puebla confía en el buen juego que puedan desplegar sus dirigidos: “A nadie se le olvida jugar en tan corto tiempo, hemos dejado de hacer cosas pensando demasiado en el gol y eso ha traído como consecuencia perder la pelota y darle armas al rival; en tres partidos nos han hecho 4 goles y hemos metido uno”.

El Puebla sufrió tres reveses con el Atlas (1-0), Santos Laguna (1-0) y al Querétaro (2-1). A pesar de esto, el preparador aseguró que sus rivales no fueron superiores: “No nos ganaron con absoluta claridad pero la realidad es que perdimos y no es agradable eso porque seguramente sí estamos con cierta presión”.

Lo cierto es que a pesar de estos resultados, el Puebla sigue estando en zona de clasificación en buena medida, señala Enrique Meza, se ha debido entre otras cosas al compromiso mostrado en la cancha por sus dirigidos.

“Somos el equipo que más ha corrido, eso habla del esfuerzo. Quizás debemos mejorar las terminaciones de las jugadas y la posesión de la pelota, pero no me puedo quejar de que no se entrenen bien y no hagan un gran esfuerzo”, finalizó.