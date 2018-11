PSG vs Napoli EN VIVO ONLINE por la Champions League vía ESPN 2

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del Estadio San Paolo no te pierdas el minuto a minuto del partido entre el PSG vs Nápoles por la cuarta jornada del Grupo C de la Champions League, la cual se llevará a cabo este martes 6 de noviembre a las 3.00 pm (hora peruana), encuentro que será transmitido por la señal de ESPN 2, así como en diversos servicios de transmisión vía streaming.

Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Para Sudamérica, este partido será transmitido por la señal de ESPN 2, excepto Brasil que lo verá por Esporte Interativo Plus. En México y Centroamérica por ESPN Norte. En Estados Unidos por Univisión Deportes. En España por Movistar+. En Reino Unido por BT Sport Extra. En Alemania y Japón por DAZN. En Francia por RMC Sport. En Italia por SKY Go. Streaming internacional HD por UEFA Champions League App.

PSG vs Napoli | Posibles Alineaciones

PSG: Gianluigi Buffon, Thiago Silva, Thomas Meunier, Marquinhos, Juan Bernat, Thilo Kehrer, Ángel Di María, Marco Verratti, Julian Draxler, Neymar, Kylian Mbappé.

Napoli: Orestis Karnezis, Nikola Maksimović, Kalidou Koulibaly, Kevin Malcuit, Elseid Hysaj, Piotr Zieliński, Marko Rog, Fabián Ruiz, Amadou Diawara, Dries Mertens, Lorenzo Insigne.

Estadio: San Paolo, de Nápoles.

Árbitro: el holandés Bjorn Kuipers.

PSG vs Napoli | La Previa

Napoli, que le arrancó un valioso empate 2-2 al PSG en París en la jornada anterior del grupo C, espera ratificar su buen momento en la Champions League cuando reciba al poderoso club francés, ahora en el estadio San Paolo, donde ya se tumbó a otro grande, el Liverpool.

Los ‘Azzurri’, dirigidos por Carlo Ancelotti, vienen de golear por 5-1 al Empoli y marchan en la tercera posición de la Serie A con 25 unidades, a 6 del líder Juventus.

El PSG, puntero solitario, invicto y con puntaje perfecto tras 12 jornadas de la Liga 1 de Francia, va a Nápoles en busca de los puntos perdidos en París para no complicar su boleto a octavos de final.

El equipo que lideran Neymar y Kylian Mbappé, y que está bajo la dirección técnica del alemán Thomas Tuchel, viene de derrotar por 2-1 al Lille, aunque esta temporada están enfocados en lograr el ansiado título de la Champions.

El grupo C lo lidera el Liverpool con 6 puntos (visita al Estrella Roja este martes), le sigue Napoli con 5, PSG tiene 4 y Estrella Roja es colero con una sola unidad.

PSG vs Napoli | horarios en el mundo

14:00 horas en México

15:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

16:00 horas Venezuela, Bolivia

17:00 horas en Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, Uruguay

21:00 horas en España, Italia, Francia, Alemania

23:00 horas en Catar y Arabia Saudita

04:00 horas del miércoles en China

05:00 horas del miércoles en Japón y Corea del Sur.