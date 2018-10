PSG vs Nápoles EN VIVO ONLINE por la fecha 3 de la Champions League

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el Estadio Parque de los Príncipes en París, Francia, no dejes de ver el minuto a minuto del partido entre el PSG vs Nápoles por la fecha 3 del Grupo C de la Champions League, la cual tendrá lugar este miércoles 24 de octubre a las 2.00 pm (hora peruana), cotejo que se transmitirá por la señal de ESPN y Movistar +, así como diversos servicios de streaming.

El duelo entre parisinos vs napolitanos será uno de los partidos más atractivos de la jornada porque enfrenta a dos candidatos a clasificar a octavos de final de este certamen europeo. El grupo que comparten con Liverpool y Estrella Roja es uno de los más peleados y cada triunfo será vital. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en Champions League.

Tras darle descanso el fin de semana, PSG volverá a contar con Neymar para este importantísimo duelo por Champions League donde está en juego el primer lugar del Grupo C ante otro de los candidatos a clasificar a octavos de final. El poderoso cuadro francés recibe a los italianos que no saben de derrotas en el torneo europeo.

Salvo en el choque ante Liverpool en Anfield, PSG no ha cedido ningún punto en los partidos oficiales que ha disputado. Líder con puntaje perfecto en la Ligue 1, recibe al escolta en la Serie A Napoli que solo ha perdido contra Juventus en el Calcio. Por donde se le mire, se viene un partidazo.

En el historial de partidos entre PSG Vs. Nápoli, la ventaja es para el equipo francés que ganó uno y empató uno en los dos partidos que disputaron.

PSG v Napoli | Posibles Alineaciones

PSG: Areola; Meunier, Marquinhos, Kimpembé, Bernat; Verratti, Rabiot, Di Maria; Neymar, Mbappé; Cavani.

Napoli: Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejón, Allan, Hamšík, Zielinski; Insigne, Milik