PSG vs Liverpool EN VIVO ONLINE por la Champions League vía ESPN 2

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del Parque de los Príncipes en París no dejes de pasar ninguna de las incidencias del partido entre el PSG vs Liverpool FC por la quinta jornada del Grupo C de la Champions League, la cual se llevará a cabo este miércoles 28 de noviembre a las 3.00 pm (hora peruana), cotejo que se transmitirá por la señal de ESPN 2, así como en diversos servicios de transmisión vía streaming.

El duelo entre PSG vs Liverpool será el más atractivo de la jornada del miércoles por lo que se juegan ambos equipos en el torneo. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en Champions League.

Los fanáticos del PSG vivieron horas de angustia cuando dos de sus principales figuras, Neymar y Kylian Mbappé, dejaban la cancha ambos lesionados en los partidos con sus selecciones en la pasada fecha FIFA.

PSG vs. Liverpool: posibles alineaciones

PSG: Buffon; Marquinhos, Silva, Kimpembe; Meunier, Verratti, Di Maria, Bernat; Mbappe, Cavani, Neymar.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Milner, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane.

PSG vs. Liverpool: La Previa

Horas después, Thomas Tuchel confirmó que los delanteros entrenarían por separado para ponerse en forma. Un día antes de medirse a los ‘reds’ en casa, el entrenador de los ‘bleus’ confirmó a los atacantes como titulares.

Las presencias de Neymar y Kylian Mbappé (junto a Edinson Cavani) serán importantes para las aspiraciones del PSG en Champions League. El cuadro francés está obligado a ganar en casa para seguir con vida.

Una derrota en el Parque de los Príncipes, por increíble que suene, dejaría fuera del torneo a los galos, quienes partían como candidatos para pelear por la ‘Orejona’ al final de la presente temporada.

Por su lado, Liverpool está en mejor ubicado que los galos. El equipo de Jürgen Klopp comparte el primer lugar con Nápoli (ambos con seis puntos), solo uno arriba del PSG y dos del Estrella Roja.

Los ‘reds’, sorpresivamente, cayeron frente al cuadro serbio en la jornada pasada de Champions League. Por ello, los ingleses deben sumar para seguir conservando la ventaja respecto a sus rivales y llegar al cierre del grupo con chances de ir a octavos.

PSG vs. Liverpool: Horarios en el mundo

México – 2:00 p.m.

Perú – 3:00 p.m.

Ecuador – 3:00 p.m.

Colombia – 3:00 p.m.

Bolivia – 4:00 p.m.

Argentina – 5:00 p.m.

Chile – 5:00 p.m.

Uruguay – 5:00 p.m.

Paraguay – 5:00 p.m.

España – 21:00 p.m.