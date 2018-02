PSG: Tensión en el vestuario parisino tras derrota con el Real Madrid

Por un tema de momento futbolístico, PSG llegaba, ligeramente, como favorito ante un Real Madrid que venía cuestionado. Sin embargo, la realidad fue otra, los de París cayeron 3-1 y la camiseta blanca como su historia en la Champions League pesaron más que cualquier tropiezo liguero y copero.

La confianza que, en cierta medida, ostentaban el PSG se vino abajo y tras el encuentro hay mucha tensión en la interna del club francés con un Unai Emery cuestionado, un Edinson Cavani que opaco en el Santiago Bernabéu, molesto con su cambio, molestia que hicieron notar Ángel Di María, Thiago Silva y con el autor del único tanto de la visita, Adrien Rabiot, señalando culpables de lo ocurrido ayer ante el Real Madrid.

La prensa gala ha cargado sin piedad contra el PSG y uno de los más tocados ha sido Emery, porque lo de ayer deja a sus dirigidos a un paso de la eliminación (porque ahora el panorama cambia, Real Madrid llega crecido y el PSG dolido) donde el técnico español es criticado no solo por no hacer los cambios indicados, sino por plantear un once poco dinámico

Uno de estos fue, precisamente, Ángel Di María quien no solo no arrancó como titular (algo que agradeció con creces la prensa española) sino que nunca entrase al terreno de juego del Santiago Bernabéu, tal y como sucedió con Thiago Silva.

Por su parte, Adrien Rabiot, autor del primer gol del cotejo, no escondió su enfado y tuvo duras palabras para sus compañeros: “Estoy muy enfadado. Está bien marcarle ocho goles al Dijon, pero en estos partidos es donde tenemos que marcar la diferencia”.

Como sea, Unai Emery, el presidente Al Khelaifi, Neymar o los propios jugadores del PSG tendrán poner calma en el vestuario y enfocarse mejor en la vuelta de principios de marzo en el Parque de los Príncipes.