PSG: “Neymar tiene privilegios en el vestuario, pero no estoy celoso de él”

En la prensa europea mucho se ha especulado desde la llegada del brasileño Neymar al vestuario del PSG. Rumores de celos, pleitos, liderazgos y preferencias que involucran al carioca han sido la comidilla de los medios de comunicación desde agosto del año pasado.

Lo cierto es que la estrella que le costó 222 millones de euros al PSG si goza de ciertos privilegios, así lo afirmó Adrien Rabiot, jugador del cuadro parisino: “Es un tipo muy fácil. Y podría ser un poco más arrogante, pero no es el caso. Sabemos que tiene algunos privilegios en el vestuario, al igual que Kylian (Mbappé). A mí no me molesta y no le presto atención. No estoy celoso de ninguno de los dos”.

El centrocampista del PSG aseguró que, tanto el PSG como Real Madrid, tienen las mismas chances de ganar en los octavos de final de la Champions League | Getty Images

Por otro lado, el centro campista fue consultado, inevitablemente, sobre el duelo que este miércoles el PSG afrontará contra el Real Madrid por los octavos de final de la Champions League: “El Madrid querrá salvar su temporada. Estarán sobremotivados. Ellos tienen mucha experiencia en esta competición, y nosotros no tanta. En mi opinión, está en un 50-50”.

Vale destacar que desde su arribo al PSG francés, Neymar ha anotado 27 goles y 16 asistencias en 26 encuentros, tantos que lo han convertido en la pieza clave del elenco galo junto Edinson Cavani y Kylian Mbappé. Sus anotaciones le han valido estar entre los clasificados a ganar la Bota de Oro 2017-2018.