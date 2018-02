PSG: “Neymar tiene hambre de triunfar con el PSG”

Al parecer, los rumores del distanciamiento entre Unai Emery, técnico del PSG francés y Neymar, habrían sido solo eso, porque el entrenador español ha elogiado el juego del brasileño, destacando que, a pesar de haber dirigidos jugadores de renombre, ninguno con la calidad del carioca.

En entrevista concedida al diario ”Marca”, Emery señaló: “Estoy muy agradecido de poder entrenarlo. Ahora, lo que buscamos es beneficio colectivo con él”.

Por otro lado, el técnico del cuadro parisino explicó de esta manera el hecho que Neymar decidiera salir del FC Barcelona: “Quiere, tiene hambre. El PSG tiene suerte de tenerlo y Neymar de estar en un equipo con muchos condicionantes para potenciar su brillo personal y lograr metas colectivas”.

Del mismo modo, descartó las informaciones que ponen a Neymar como un jugador soberbio en el vestuario del PSG: “Tiene un gran corazón y las charlas que he tenido con él siempre han sido positivas. Siempre me dice que viene aquí a ayudar, con humildad” y agregó: “Mi trabajo es equilibrar para que su talento sea decisivo. Pero no, Neymar no es un espíritu libre”.

Finalmente, Unai Emery indicó que su equipo se encuentra motivado y preparado para asumir los duelos ante Real Madrid por los octavos de final de la Champions League: “Vamos a ser el centro del mundo ese día. Que el PSG esté a ese nivel es un gran reto y yo lo afronto con naturalidad”.