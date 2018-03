Así terminaron los jugadores del PSG tras ser eliminados de la Champions League

El París Saint-Germain (PSG) había puesto toda la carne en el asador para ganar la Champions League, pero tropezó contra el Real Madrid, un fracaso demoledor para el club que más dinero invirtió en el mercado de fichajes.

Los más de 400 millones que pusieron patas arriba el fútbol no fueron capaces de mover las jerarquías establecidas desde hace años. El PSG volvió a estrellarse contra Europa, el mismo muro que le ha puesto los pies en el suelo desde que Qatar apostó por club francés.

Tras tanta inversión, en la vuelta contra el Real Madrid apeló a al épica, a los hinchas más radicales que llenaron de bengalas las gradas, símbolo de la impotencia del sector deportivo.

Por segundo año consecutivo, la ambición del PSG naufragó en octavos de final y, de nuevo, contra un rival español. Si el año pasado fue la remontada del Barcelona la que le privó de la Champions League, en esta ocasión fue el Madrid, que le dio un baño de realidad.

No le sirve al PSG dominar su liga, aplastar a sus rivales nacionales. No le sirve con fichar a jugadores de talla internacional o de proyección futura. Todo eso fracasa cuando no se testa contra rivales de nivel y en Francia no los encuentra.

Cada vez que el PSG se mide a un rival de talla internacional, se le notan las costuras, la falta de costumbre, de hábito de la alta competición.