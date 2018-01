Preocupación en el PSG por incomodidad de Neymar

Neymar no deja de causar revuelo en los medios franceses, quienes ahora indican que el carioca estaría arrepentido de haber fichado por el PSG, destacando que el ex Barcelona no se siente contento en tienda parisina.

Tanto L´Equipe como Le Parisien señalan que el delantero se siente inconforme tras los primeros meses de estadía en París, donde el primero comenta que Neymar se encontraría cansado de la Ligue 1 al no sentirse cómodo tanto por el juego ofensivo que se realiza como de las constantes faltas que recibe.

A esto debemos sumarle el descontento de los hinchas del PSG con el carioca, cuyo último episodio fue durante la goleada contra Dijon de 8-0 donde al momento de patear el penal, la afición lo pifeó porque pedían a Edinson Cavani como el ejecutor.

Por su parte, Le Parisien apunta que la dirigencia del PSG es consciente de esta situación, la cual estaría muy atenta con la incomodidad de Neymar, quien también tendría impases con el entrenador Unai Emery y Edinson Cavani, situación que a lo largo del tiempo ha devenido en una serie de rumores acerca de una probable salida del brasilero, sobre todo, al Real Madrid.