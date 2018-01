Prensa de España criticó la eliminación de Real Madrid con estas portadas

La prensa no perdona. Las portadas de los diarios españoles criticaron a Real Madrid por el mal rendimiento y la eliminación de este miércoles en la Copa del Rey. Leganés venció 2-1 a los blancos y se despidieron del certamen sin voz ni voto. Los diversos portales dedicaron sus portadas a la catástrofe ocurrida en el Santiago Bernabéu, después de ser avergonzados por los llamados ‘Pepinos’.

El Leganés disputará por primera vez en su historia las semifinales de la Copa del Rey tras imponerse al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu por 1-2, remontando así el 0-1 de la ida.

Los blanquiazules, que se marcharon al descanso por delante gracias a un gol de Javier Eraso, vieron como Karim Benzema igualaba la contienda al poco de reanudarse el choque. Sin embargo Gabriel culminó la gesta con un buen gol de cabeza a la salida de un córner que no encontró reacción por parte de los blancos, pese a los intentos finales de estos en busca del empate.

“No hay que tirar todo pero hoy es un palo duro porque es una eliminatoria que sabíamos que tiene dos partidos, en el primero hicimos lo que había que hacer pero en tu casa no puedes empezar así, no me lo explico. Soy el responsable, hago un equipo, me he equivocado en muchas cosas que hay que analizar y mañana vamos a ver. Levantarse mañana y pensar en el próximo partido porque no hay más remedio. Es un palo muy duro esta noche que nadie esperaba, yo el primero, pero esto es el fútbol”, dijo Zidane tras la derrota.