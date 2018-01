Premier League: Coutinho lesionado y no jugará con el Liverpool

Philippe Coutinho sigue generando controversia. Esta vez, el brasilero no figura en la lista de convocados de su equipo, el Liverpool, que jugará ante Burnley por la Premer League, aduciendo lesiones. Los medios especializados han prendido las alarmas y se especula sobre su llegada al FC Barcelona.

El entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp comentó al respecto que “Coutinho y Salah no están disponibles, es por eso que no están en la convocatoria. Están lesionados”. Sin embargo, al centrocampista no se le conoce ninguna lesión, por lo que su ausencia podría estar relacionada con su fichaje al Campo Nou, lugar a donde el carioca se ha mostrado muy deseoso de jugar.

El interés del FC Barcelona por Philippe Coutinho es de máxima prioridad, un refuerzo para la plantilla de Ernesto Valverde que apunta a jugar la fase final de la Championes League, que el 20 de febrero se medirá ante el Chelsea en el Stamford Bridge por los octavos de final.

Los azulgranas estarían dispuestos a pagar por el brasilero de 25 años, alrededor de 150 millones de euros por su traspaso. De momento, nada parece estar concretado, por lo que el destino de Coutinho podría deducirse en la próxima convocatoria que Klopp haga para el siguiente encuentro del Liverpool.