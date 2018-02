Porto vs Liverpool EN VIVO ONLINE octavos de final de la Champions League

EN VIVO y EN DIRECTO, desde las instalaciones del Estádio Do Dragao de la ciudad lusa, no dejes de ver el emocionante encuentro entre Porto vs Liverpool, por la ida de los octavos de final de la Champions League, que tendrá lugar este miércoles 14 de febrero, a las 14:45horas (hora peruana), el cual será transmitido por la señal de ESPN 2.

Porto vs Liverpool | Alineaciones

Porto: por confirmar

Liverpool: por confirmar

Porto vs Liverpool | La Previa

Liverpool necesitar romper una marca que lo sigue desde 2009, y es que desde dicho año los “reds” no han logrado pasar de los octavos de final, por lo que tendrá que presionar y asegurar, desde la ida, al Porto para romper dicha estadística.

Liverpool se ubicó en el Grupo E donde lideró la tabla con 12 puntos e invicto al conseguir 3 victorias y 3 empates y es el segundo equipo más goleador de la fase de grupos de la Champions League al convertir en 23 ocasiones, solo superado por el PSG con 25.

Por su parte, Porto acabó en segundo lugar del Grupo F, debajo del Besiktas turco, con 10 puntos en 3 victorias, 1 empate y 2 derrotas; mientras que en la liga portuguesa están invictos con 21 puntos.

El central español Iván Marcano, que llevaba tres semanas parado por problemas físicos, se ha recuperado a tiempo para el partido que el Porto jugará este miércoles ante el Liverpool, de los octavos de final de la Champions League.

El Porto informó hoy en su página web de que el español participó este martes sin limitaciones en el entrenamiento del equipo. En la enfermería siguen el medio luso Danilo Pereira, en tratamiento, y el delantero camerunés Vincent Aboubakar, que hizo trabajo condicionado y recuperación en el gimnasio.

El resto de jugadores están a disposición del entrenador portugués Sérgio Conceição, que intentará mañana sacar un buen resultado en el estadio Do Dragão para encarrilar el camino del Porto a los cuartos de final.