Pogba quiere regresar a Juventus por Cristiano Ronaldo

La llegada de Cristiano Ronaldo a la Juventus ha trasladado el foco de atención hacia la Serie A. Muchos jugadores han mostrado su interés de migrar o regresar a la liga italiana y, precisamente, uno de estos sería el francés Paul Pogba, quien actualmente juega por el Manchester United, pero con pasado “Juventino”.

El diario español “Marca” destaca el deseo de Pogba por regresar a la Juventus y jugar junto al portugués. Sin embargo, esta operación no sería nada fácil, especialmente, por el valor económico con que el mercado tiene valorado al francés. Recordemos que fue en la “Juve” donde el volante de la Selección de Francia hizo conocido, club del cual migró hacia el Manchester United.

Otras razones para el deseo de salir de los “red devils” por parte de Paul Pogba no sería otra que el sistema de juego que viene implementando el técnico José Mourinho en el cuadro de Old Trafford no es del agrado del galo; no se siente identificado, una de las causas por las cuales no ha podido sobresalir vistiendo la camiseta del Manchester United desde su arribo en 2016.

Es por ello que, teniendo como intermediario a su agente, Mino Raiola, Pogba ha hecho conocer a la dirigencia del Manchester United su deseo de abandonar Old Trafford pero, y como dijimos líneas arriba, la operación tendría un gran impedimento en el plano económico, principalmente, luego de los 114 millones de euros pagados por el francés, por lo que la directiva de los “red devils” no tendría entre sus planes soltar en el plazo inmediato a uno de sus “jugadores franquicias”.

El agente de Pogba, se sabe, ha buscado ponerlo en la agenda de grandes como al FC Barcelona, pero el interés de los culés no ha pasado de meras comunicaciones sin un trasfondo serio para hacerse con los servicios del galo.