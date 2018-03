Pogba: Agente quiere que francés gane lo mismo que Alexis Sánchez

En un momento, Paul Pogba fue la gran promesa del fútbol mundial, de hecho, en su momento fue el fichaje más caro de la historia cuando fue traspasado hacia el Manchester United (desde la Juventus donde jugó desde 2012); pero en los “red devils” su rendimiento ha sido irregular y de poca trascendencia en los resultados que pudiera conseguir el once de José Mourinho.

Sin embargo, aún se sigue viendo en el francés a una figura de talla mundial en ascenso, por lo que su agente, Mino Raiola estaría buscando un equipo más acorde al juego de Pogba, ya que desde hace meses se viene informando en medios europeos la incomodidad de este con Mourinho ya que hace uso de un esquema de juego donde no puede relucir el juego del galo.

Asimismo, hay una disputa económica con nada menos que Alexis Sánchez, ya que Raiola quiere que su jugador perciba los mismos honorarios del chileno. De momento, lo cierto es que Paul Pogba tiene una deuda pendiente con la hinchada de los “red devils” y tiene toda la actitud para demostrar que puede ser la figura clave del cuadro inglés.

Del mismo modo, Alan Shearer, en la misma columna donde criticó al ex Arsenal, también tuvo palabras para Pogba: “Ficharon a Pogba por 90 millones de libras y José no está sacando lo mejor de él. No estoy seguro si Pogba sabe lo que esperan que haga en la cancha. No sabe si debería retrasarse, atacar o un poco de ambas”.