Perú vs Islandia: himno peruano conmocionó a hinchas en New Jersey

Los miles de hinchas peruano que viven en New Jersey no perdieron la oportunidad de llegar al Red Bull Stadium de esa ciudad para apreciar el partido Perú vs Islandia, amistoso FIFA de preparación al Mundial Rusia 2018.

El himno nacional peruano generó gran emoción en nuestros compatriotas presentes en el recinto deportivo y en general, los millones de fanáticos de la ‘Blanquirroja’ que están pendientes de este partido.

Perú vs Islandia y el himno peruano que retumbó en New Jersey. (Video: América TV – YouTube)

Perú vs Islandia – Alineaciones

Perú: Carlos Cáceda, Christian Ramos, Luis Advíncula, Anderson Santamaría, Miguel Trauco, Jefferson Farfán, Christian Cueva, André Carrillo, Renato Tapia, Edison Flores, Raúl Ruidíaz.

Islandia: Schram, Sigurðsson, Fjóluson, Skúlason, Hermannsson, Gíslason, Skúlason, Bjarnason, Guðmunds­son, Sigurðarson, Finnbogason.

Estadio: Red Bull Arena (Harrison, New Jersey.

Hora: 7 pm (hora peruana).