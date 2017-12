Perú vs Francia por el Mundial Rusia 2018: fecha, hora y canal de transmisión

Perú vs Francia se enfrentarán por el grupo C del Mundial Rusia 2018. El partido se jugará en el Arena de Ekaterimburgo el 21 de junio del 2018 a las 10 a.m. hora peruana. Este encuentro será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO para todo el país por la señal de Latina y DirecTV.

El partido Perú vs Francia será el segundo de la bicolor en la copa del mundo. El equipo que dirige Ricardo Gareca debutará ante Dinamarca el 16 de junio en la ciudad de Saransk.

La escuadra blanquirroja cerrará su participación en la fase regular ante Australia.

Conoce el fixture completo del Mundial Rusia 2018

La selección de Francia, que ocupa el puesto 9 en el ranking de la FIFA, cuenta con experimentados jugadores como Paul Pogba, Olivier Giroud, Hugo Lloris y Antoine Griezmann. El equipo francés tiene como entrenador a Didier Deschamps, campeón del mundo con su selección en Francia 1998.

Sin embargo, Perú también tiene sus armas y cuenta con elementos de mucha experiencia como Jefferson Farfán, Christian Cueva, Edison Flores y Raúl Ruidíaz.

Rusia 2018 – Así quedaron los grupos