Perú vs Dinamarca EN VIVO por el Mundial Rusia 2018: fecha, hora y canales de TV

Sigue EN VIVO y EN DIRECTO el partido Perú vs Dinamarca por el Grupo C del Mundial Rusia 2018 el sábado 16 de junio de 2018 desde las 11:00 a.m. (hora peruana). El encuentro se disputará en el estadio Mordovia Arena (Saransk) y será televisado por Latina y DirecTV Sports.

Perú vs Dinamarca – Alineaciones

Perú: Por confirmar.

Dinamarca: Por confirmar.

Estadio: Mordovia Arena (Saransk)

Hora: 11:00 a.m. (hora peruana).

Canales de transmisión: Latina y DirecTV Sports.

Conoce el fixture completo del Mundial Rusia 2018

Perú vs Dinamarca – Previa

El sorteo de la fase de grupos del Mundial Rusia 2018 dejó a la Selección Peruana en el mismo bolo de Francia, Dinamarca y Australia. No será fácil para el equipo de Ricardo Gareca; sin embargo, más de una vez se ha visto el tesón de la Blanquirroja para salir adelante.

El partido entre peruanos y daneses se disputará el sábado 16 de junio de 2018 desde las 11:00 a.m. (hora peruana). y será televisado en Perú por Latina y DirecTV Sports.

Como se recuerda, la Selección Peruana clasificó al Mundial tras vencer en el repechaje a Nueva Zelanda por un global de 2-0. Previamente, había quedado en el quinto lugar de la tabla de Eliminatorias.

En tanto, Dinamarca también se clasificó en el repechaje tras imponerse por 1-5 a Irlanda en Dublín en el partido de vuelta.

Los daneses, que no habían podido pasar del empate (0-0) en el duelo de ida disputado en Copenhague, remontaron el tanto inicial de Shane Duffy (m.6) con goles de Cyrus Christie en propia meta (m.29), un triplete de Christian Eriksen (m.32, 63 y 74) y Nicklas Bendtner, que estableció en el 90’ el definitivo 1-5 de penal.