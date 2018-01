Perú vs Croacia: fecha y hora del partido amistoso

Se conoció el lugar, fecha y hora del partido amistoso de la Selección Peruana ante Croacia con miras al Mundial de Rusia 2018.

El encuentro se disputará en la ciudad de Miami (Florida en Estados Unidos) el próximo viernes 23 de marzo desde las 8:00 p.m. hora peruana.

Así lo confirmó el área de prensa del Hard Rock Stadium, recinto donde se llevará a cabo el partido mediante sus redes sociales y página web.

“El Hard Rock Stadium será sede de un importante partido de preparación para la Copa del Mundo entre Perú y Croacia el viernes 23 de marzo de 2018. Ambos equipos se han clasificado para la Copa Mundial 2018 que se celebrará en Rusia. Este será el primer viaje de Perú a la Copa del Mundo en 36 años. Los rankings mundiales de la FIFA ubican a Perú en el puesto 11 en el mundo y en Croacia en el puesto 17”, se lee en Hardrockstadium.com.

Es importante recordar que los peruanos que quieran asistir al Perú vs Croacia podrán ir inscribiéndose via web para participar en una preventa exclusiva a partir del martes 9 de enero.

En tanto, la venta común iniciará el sábado 20 de enero y las entradas costará desde 40 dólares.

