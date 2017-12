Perú vs Australia EN VIVO por el Mundial Rusia 2018: fecha, hora y canales de TV

Sigue EN VIVO y EN DIRECTO el partido Perú vs Australia por la fecha 3 del Grupo C del Mundial Rusia 2018 el 26 de junio desde las 09:00 a.m. (hora peruana). El encuentro se disputará en el estadio Olímpico Fisht (Sochi) y será televisado por Latina y DirecTV.

Perú vs Australia – Alineaciones

Perú: Por confirmar.

Australia: Por confirmar.

Estadio: Olímpico Fisht (Sochi)

Hora: 09:00 a.m. (hora peruana).

Canales de transmisión: Latina y DirecTV (Perú).

Conoce el fixture completo del Mundial Rusia 2018

Perú vs Australia – Previa

Tras enfrentar a Dinamarca y Francia, la Selección Peruana terminará su participación en fase de grupos del Mundial ante Australia, en el partido que podría clasificarlo o despedirlo del certamen.

Como se recuerda, Perú clasificó al Mundial Rusia 2018 tras vencer en el repechaje a Nueva Zelanda por un global de 2-0. Previamente, había quedado en el quinto lugar de la tabla de Eliminatorias.

Respecto a Australia, debió disputar el cupo al repechaje de la confederación de Asia con Siria, a la que venció en la prórroga del segundo encuentro por un global de 3-2.

Más tarde, se enfrentó a Honduras por el pase al Mundial. En el prime duelo disputado en tierras centroamericanas empató sin goles y cerró la serie con una victoria de 3-1 en casa.